Храм святых Мефодия и Кирилла в Ростокино обеспечили подсветкой
11:37 14.11.2025
Храм святых Мефодия и Кирилла в Ростокино обеспечили подсветкой
Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили архитектурно-художественной подсветкой храм святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в районе Ростокино
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Храм святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в Ростокино
Храм святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в Ростокино
© Фото : Официальный городской портал mos.ru
Храм святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в Ростокино
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили архитектурно-художественной подсветкой храм святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в районе Ростокино на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Разработали специальный проект организации освещения храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла на Малахитовой улице. Главной задачей было подчеркнуть красоту и архитектурные особенности здания. В настоящее время работы полностью завершены", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что для каменного пятиглавого храма создан световой образ, позволяющий акцентировать детали и элементы сооружения.
"В рамках работ специалисты АО "ОЭК" смонтировали 79 линейных светильников, 52 прожектора и шесть светильников типа "бра". Энергоэффективные лампы расположены по верхнему и среднему контуру здания, подсвечивают колокольню, шатры и купола, выделяют центральный вход и арочные контуры. В соответствии с принятой концепцией освещенности города, все новое освещение имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета", - уточнил Бирюков.
Он напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности столицы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза.
"В общей сложности Москву сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов", - добавил Бирюков.
Крымский мост в Москве
Правильный ракурс. Как Москву преображает городская подсветка
22 октября, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
