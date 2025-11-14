Храм святых Мефодия и Кирилла в Ростокино обеспечили подсветкой

Храм святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в Ростокино

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили архитектурно-художественной подсветкой храм святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в районе Ростокино на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Разработали специальный проект организации освещения храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла на Малахитовой улице. Главной задачей было подчеркнуть красоту и архитектурные особенности здания. В настоящее время работы полностью завершены", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что для каменного пятиглавого храма создан световой образ, позволяющий акцентировать детали и элементы сооружения.

"В рамках работ специалисты АО "ОЭК" смонтировали 79 линейных светильников, 52 прожектора и шесть светильников типа "бра". Энергоэффективные лампы расположены по верхнему и среднему контуру здания, подсвечивают колокольню, шатры и купола, выделяют центральный вход и арочные контуры. В соответствии с принятой концепцией освещенности города, все новое освещение имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета", - уточнил Бирюков.

Он напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности столицы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза.