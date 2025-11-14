https://ria.ru/20251114/hram-2054949235.html
Храм святых Мефодия и Кирилла в Ростокино обеспечили подсветкой
Храм святых Мефодия и Кирилла в Ростокино обеспечили подсветкой
Храм святых Мефодия и Кирилла в Ростокино обеспечили подсветкой
Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили архитектурно-художественной подсветкой храм святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в районе Ростокино... РИА Новости, 14.11.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
москва
Храм святых Мефодия и Кирилла в Ростокино обеспечили подсветкой
Храм Мефодия и Кирилла в Ростокино получил архитектурную подсветку
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили архитектурно-художественной подсветкой храм святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в районе Ростокино на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Разработали специальный проект организации освещения храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла на Малахитовой улице. Главной задачей было подчеркнуть красоту и архитектурные особенности здания. В настоящее время работы полностью завершены", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что для каменного пятиглавого храма создан световой образ, позволяющий акцентировать детали и элементы сооружения.
"В рамках работ специалисты АО "ОЭК" смонтировали 79 линейных светильников, 52 прожектора и шесть светильников типа "бра". Энергоэффективные лампы расположены по верхнему и среднему контуру здания, подсвечивают колокольню, шатры и купола, выделяют центральный вход и арочные контуры. В соответствии с принятой концепцией освещенности города, все новое освещение имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета", - уточнил Бирюков.
Он напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности столицы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза.
"В общей сложности Москву сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов", - добавил Бирюков.