Гватемала достигла соглашения с США о снижении пошлин

Гватемала достигла соглашения с США о снижении и отмене ранее введённых Вашингтоном пошлин, сообщил президент страны Бернардо Аревало в соцсети X.
Гватемала и США достигли соглашения о снижении и отмене пошлин
МЕХИКО, 14 ноя - РИА Новости.
Гватемала достигла соглашения с США о снижении и отмене ранее введённых Вашингтоном пошлин, сообщил президент страны Бернардо Аревало в соцсети X
"После процесса интенсивных переговоров мы достигли исторического соглашения с правительством США
о снижении и отмене пошлин, которые были установлены для всех стран мира в январе. Более 70% продукции, которую Гватемала
экспортирует в США, будет иметь нулевую ставку, а большая часть оставшихся товаров - ставку в 10%", - сказал Аревало
Политик добавил, что соглашение делает Гватемалу "ещё более конкурентоспособной и привлекательной для инвестиций".
Министр экономики Габриэла Гарсия, выступая вместе с Аревало, отметила, что кабинет министров стремится "защищать и продвигать экономический рост" и устранять барьеры, препятствующие внешней торговле.
Президент США Дональд Трамп
в начале года ввел "взаимные" пошлины на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составляла 10%, однако для каждой страны тариф был скорректирован. По мнению Трампа, это должно было стать "декларацией экономической независимости" США и помочь сократить госдолг.
Для всех центральноамериканских стран-участниц торгового договора с США Вашингтон
установил 10% пошлину. Исключением стала Никарагуа
, для которой ставка составила 18%. Правительство Гватемалы отметило, тогда, что эти пошлины нарушают центральноамериканское торговое соглашение DR-CAFTA.
В 2024 году экспорт Гватемалы в США составил 4,61 миллиарда долларов, а импорт из США - 10,54 миллиарда долларов. США являются ключевым рынком сбыта для гватемальских товаров, включая кофе, сахар, бананы, текстиль и одежду, а также являются главным поставщиком промышленных товаров, топлива, автомобилей и сельскохозяйственной продукции в Гватемалу.