Гватемала достигла соглашения с США о снижении пошлин

Политик добавил, что соглашение делает Гватемалу "ещё более конкурентоспособной и привлекательной для инвестиций".

Министр экономики Габриэла Гарсия, выступая вместе с Аревало, отметила, что кабинет министров стремится "защищать и продвигать экономический рост" и устранять барьеры, препятствующие внешней торговле.

В 2024 году экспорт Гватемалы в США составил 4,61 миллиарда долларов, а импорт из США - 10,54 миллиарда долларов. США являются ключевым рынком сбыта для гватемальских товаров, включая кофе, сахар, бананы, текстиль и одежду, а также являются главным поставщиком промышленных товаров, топлива, автомобилей и сельскохозяйственной продукции в Гватемалу.