Удмуртские активисты отправили в зону спецоперации две фуры с техникой

УФА, 14 ноя – РИА Новости. Удмуртские активисты движения "Таволга" из города Можги отправили в зону спецоперации две фуры с автомобилями, строительными материалами и маскировочными сетями, сообщает пресс-служба главы Удмуртии.

"Волонтеры движения "Таволга" из Можги отправили в зону спецоперации сразу две фуры с техникой, стройматериалами, маскировочными сетями и многим другим. Все собрали по заявкам самих военнослужащих. Отправленные машины стали для активистов 73-й и 74-й по счету", - говорится в сообщении.

© Фото : пресс-служба главы Удмуртии Удмуртские волонтеры отправили в зону СВО 2 фуры гумпомощи © Фото : пресс-служба главы Удмуртии Удмуртские волонтеры отправили в зону СВО 2 фуры гумпомощи

Куратор волонтерского движения "Таволга", депутат гордумы Можги от "Единой России" Гузелия Усимова рассказала, что одна фура поедет в удмуртский полк, а вторая - удмуртским десантникам-штурмовикам.

"В первую фуру погрузили два автомобиля "Нива" и "УАЗ", электрическую подстанцию, тепловые пушки, печи-буржуйки, пиломатериалы, маскировочные сети. Во второй фуре на передовую ушли два мотоцикла, квадроцикл, маскировочные сети, стройматериалы, еврокубы для воды. Транспортные расходы взяли на себя фонд "Сообщество" и предприниматель из Сарапула Максим Кустов. Спасибо всем нашим волонтерам, спонсорам, организациям, правительству Удмуртии и администрации Можги за самоотверженность и помощь. Каждая отправка – это огромный труд большой команды", – приводятся слова Усимовой.

В пресс-службе сообщают, что в погрузке гумпомощи участвовали не только члены движения, но и студенты Можгинского агропромышленного колледжа, ветераны боевых действий и неравнодушные граждане.

"Отметим, при содействии фонда "Сообщество" в зону СВО из Удмуртии отправлено свыше 3 тысяч тонн грузов. Поддержка военнослужащих является приоритетным направлением работы фонда по инициативе главы региона Александра Бречалова", - следует из сообщения.