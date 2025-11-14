Рейтинг@Mail.ru
Удмуртские активисты отправили в зону спецоперации две фуры с техникой
Надежные люди
 
12:17 14.11.2025
Удмуртские активисты отправили в зону спецоперации две фуры с техникой
Удмуртские активисты отправили в зону спецоперации две фуры с техникой - РИА Новости, 14.11.2025
Удмуртские активисты отправили в зону спецоперации две фуры с техникой
Удмуртские активисты движения "Таволга" из города Можги отправили в зону спецоперации две фуры с автомобилями, строительными материалами и маскировочными... РИА Новости, 14.11.2025
Удмуртские активисты отправили в зону спецоперации две фуры с техникой

Удмуртские активисты отправили в зону СВО две фуры с техникой и стройматериалами

Удмуртские волонтеры из Можги - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
УФА, 14 ноя – РИА Новости. Удмуртские активисты движения "Таволга" из города Можги отправили в зону спецоперации две фуры с автомобилями, строительными материалами и маскировочными сетями, сообщает пресс-служба главы Удмуртии.
"Волонтеры движения "Таволга" из Можги отправили в зону спецоперации сразу две фуры с техникой, стройматериалами, маскировочными сетями и многим другим. Все собрали по заявкам самих военнослужащих. Отправленные машины стали для активистов 73-й и 74-й по счету", - говорится в сообщении.
Удмуртские волонтеры отправили в зону СВО 2 фуры гумпомощи - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Удмуртские волонтеры отправили в зону СВО 2 фуры гумпомощи
Куратор волонтерского движения "Таволга", депутат гордумы Можги от "Единой России" Гузелия Усимова рассказала, что одна фура поедет в удмуртский полк, а вторая - удмуртским десантникам-штурмовикам.
"В первую фуру погрузили два автомобиля "Нива" и "УАЗ", электрическую подстанцию, тепловые пушки, печи-буржуйки, пиломатериалы, маскировочные сети. Во второй фуре на передовую ушли два мотоцикла, квадроцикл, маскировочные сети, стройматериалы, еврокубы для воды. Транспортные расходы взяли на себя фонд "Сообщество" и предприниматель из Сарапула Максим Кустов. Спасибо всем нашим волонтерам, спонсорам, организациям, правительству Удмуртии и администрации Можги за самоотверженность и помощь. Каждая отправка – это огромный труд большой команды", – приводятся слова Усимовой.
В пресс-службе сообщают, что в погрузке гумпомощи участвовали не только члены движения, но и студенты Можгинского агропромышленного колледжа, ветераны боевых действий и неравнодушные граждане.
"Отметим, при содействии фонда "Сообщество" в зону СВО из Удмуртии отправлено свыше 3 тысяч тонн грузов. Поддержка военнослужащих является приоритетным направлением работы фонда по инициативе главы региона Александра Бречалова", - следует из сообщения.
По данным пресс-службы, также фермеры и жители Удмуртии отправили очередную партию картофеля в зону спецоперации. "Она уже дошла до адресатов. В общей сложности при организации главного управления ветеринарии Удмуртии фермерские хозяйства Алнашского, Можгинского районов, жители Алнашского и Ярского районов отправили за короткий период с октября по ноябрь 48 тонн картошки и овощей землякам на передовую", - добавили в пресс-службе.
Алтайские медики отправились добровольцами в прифронтовые госпитали
Надежные людиМожгаСарапулМожгинский районАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
