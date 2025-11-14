ГУФСИН опровергло информацию об УДО серийного убийцы Исупова

УФА, 14 ноя – РИА Новости. Информация о том, что серийный убийца Виталий Исупов, отбывающий пожизненный срок в Соликамске, просит об условно-досрочном освобождении, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.

Местные издания пишут, что Виталий Исупов, отбывающий пожизненный срок в соликамской колонии "Белый лебедь" за убийство 8 человек, просит выпустить его по УДО из-за того, что его парализовало.