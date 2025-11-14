https://ria.ru/20251114/gufsin-2054980761.html
ГУФСИН опровергло информацию об УДО серийного убийцы Исупова
ГУФСИН опровергло информацию об УДО серийного убийцы Исупова
Информация о том, что серийный убийца Виталий Исупов, отбывающий пожизненный срок в Соликамске, просит об условно-досрочном освобождении, не соответствует... РИА Новости, 14.11.2025
УФА, 14 ноя – РИА Новости. Информация о том, что серийный убийца Виталий Исупов, отбывающий пожизненный срок в Соликамске, просит об условно-досрочном освобождении, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.
Местные издания пишут, что Виталий Исупов, отбывающий пожизненный срок в соликамской колонии "Белый лебедь" за убийство 8 человек, просит выпустить его по УДО из-за того, что его парализовало.
"Информация не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе пермского ГУФСИН.
Представитель общественно-наблюдательной комиссии Пермского края
заявил РИА Новости, что специалисты аппарата краевого ОНК
выехали в колонию в Соликамск
для выяснения обстоятельств. "Результаты проверки сообщим позже", - сказал собеседник.