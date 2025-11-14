По М-11 "Нева" и ЦКАД запустят движение грузовиков без водителей

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Высокоавтоматизированные грузовики без водителя в кабине теперь будут ездить по М-11 "Нева" и ЦКАД в рамках продленного экспериментального правового режима по беспилотному движению грузового транспорта, сообщил Минтранс России.
Накануне кабмин РФ продлил на три года - до 12 ноября 2028 года - действие экспериментального правового режима (ЭПР) "Беспилотные логистические коридоры". В рамках данного ЭПР в 2023 году на трассе М-11 "Нева" было запущено движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств, а в апреле 2025 года оно было расширено на ЦКАД в Московском регионе - транспорт ездит полностью в беспилотном режиме, но водитель находится в кабине.
«
"Теперь в рамках ЭПР будут эксплуатироваться ВАТС (высокоавтоматизированное транспортное средство - ред.) не только с водителем в кабине (1 категории), но и без него (2 категории). Утверждены требования к безопасности беспилотников и определен порядок их оценки испытательными лабораториями – организациями, которые будут выдавать сертификат соответствия ВАТС – подтверждать, что машина безопасна", - прокомментировали в министерстве принятое накануне постановление правительства.
Там добавили, что в эксперименте теперь задействованы 13 регионов: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Новгородская, Владимирская, Нижегородская, Свердловская, Тверская области, Пермский край, а также Республика Башкортостан, Республика Татарстан и Чувашская Республика.
"ЭПР продлен еще на три года, это значит, что количество грузовиков на дорогах, количество трасс и количество перевезенных грузов будет только расти. Сейчас мы работаем над законом о ВАТС. Его принятие даст нам возможность запустить автомобили без водителя уже в 2027 году", - приводятся в сообщении слова главы Минтранса РФ Андрея Никитина.
В Подмосковье запустили движение беспилотных грузовиков
9 апреля, 14:59