По М-11 "Нева" и ЦКАД запустят движение грузовиков без водителей

"Теперь в рамках ЭПР будут эксплуатироваться ВАТС (высокоавтоматизированное транспортное средство - ред.) не только с водителем в кабине (1 категории), но и без него (2 категории). Утверждены требования к безопасности беспилотников и определен порядок их оценки испытательными лабораториями – организациями, которые будут выдавать сертификат соответствия ВАТС – подтверждать, что машина безопасна", - прокомментировали в министерстве принятое накануне постановление правительства.