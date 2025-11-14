Рейтинг@Mail.ru
По М-11 "Нева" и ЦКАД запустят движение грузовиков без водителей - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/gruzoviki-2055020316.html
По М-11 "Нева" и ЦКАД запустят движение грузовиков без водителей
По М-11 "Нева" и ЦКАД запустят движение грузовиков без водителей - РИА Новости, 14.11.2025
По М-11 "Нева" и ЦКАД запустят движение грузовиков без водителей
Высокоавтоматизированные грузовики без водителя в кабине теперь будут ездить по М-11 "Нева" и ЦКАД в рамках продленного экспериментального правового режима по... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T16:09:00+03:00
2025-11-14T16:09:00+03:00
авто
россия
москва
санкт-петербург
андрей никитин (политик)
беспилотники
трасса м-11 (нева)
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584072482_0:323:3000:2011_1920x0_80_0_0_afd7fbf822d83ee412330b780ed8a49a.jpg
https://ria.ru/20250409/gruzoviki-2010260268.html
россия
москва
санкт-петербург
трасса м-11 (нева)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584072482_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_009d9df9ec4efe036572630e3740c99c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, москва, санкт-петербург, андрей никитин (политик), беспилотники, трасса м-11 (нева), технологии
Авто, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Андрей Никитин (политик), Беспилотники, Трасса М-11 (Нева), Технологии
По М-11 "Нева" и ЦКАД запустят движение грузовиков без водителей

Минтранс: движение полностью беспилотных грузовиков начнется по М-11 и ЦКАД

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБеспилотные грузовики
Беспилотные грузовики - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Беспилотные грузовики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Высокоавтоматизированные грузовики без водителя в кабине теперь будут ездить по М-11 "Нева" и ЦКАД в рамках продленного экспериментального правового режима по беспилотному движению грузового транспорта, сообщил Минтранс России.
Накануне кабмин РФ продлил на три года - до 12 ноября 2028 года - действие экспериментального правового режима (ЭПР) "Беспилотные логистические коридоры". В рамках данного ЭПР в 2023 году на трассе М-11 "Нева" было запущено движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств, а в апреле 2025 года оно было расширено на ЦКАД в Московском регионе - транспорт ездит полностью в беспилотном режиме, но водитель находится в кабине.
«
"Теперь в рамках ЭПР будут эксплуатироваться ВАТС (высокоавтоматизированное транспортное средство - ред.) не только с водителем в кабине (1 категории), но и без него (2 категории). Утверждены требования к безопасности беспилотников и определен порядок их оценки испытательными лабораториями – организациями, которые будут выдавать сертификат соответствия ВАТС – подтверждать, что машина безопасна", - прокомментировали в министерстве принятое накануне постановление правительства.
Там добавили, что в эксперименте теперь задействованы 13 регионов: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Новгородская, Владимирская, Нижегородская, Свердловская, Тверская области, Пермский край, а также Республика Башкортостан, Республика Татарстан и Чувашская Республика.
"ЭПР продлен еще на три года, это значит, что количество грузовиков на дорогах, количество трасс и количество перевезенных грузов будет только расти. Сейчас мы работаем над законом о ВАТС. Его принятие даст нам возможность запустить автомобили без водителя уже в 2027 году", - приводятся в сообщении слова главы Минтранса РФ Андрея Никитина.
Запуск беспилотных грузовых автомобилей на Центральной кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
В Подмосковье запустили движение беспилотных грузовиков
9 апреля, 14:59
 
АвтоРоссияМоскваСанкт-ПетербургАндрей Никитин (политик)БеспилотникиТрасса М-11 (Нева)Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала