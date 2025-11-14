Рейтинг@Mail.ru
Гросси назвал прошедшие консультации с "Росатомом" продуктивными - РИА Новости, 14.11.2025
14:47 14.11.2025
Гросси назвал прошедшие консультации с "Росатомом" продуктивными
Гросси назвал прошедшие консультации с "Росатомом" продуктивными - РИА Новости, 14.11.2025
Гросси назвал прошедшие консультации с "Росатомом" продуктивными
Состоявшийся разговор с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым был продуктивным, обсуждались важные вопросы, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 14.11.2025
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
рафаэль гросси
алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, рафаэль гросси
Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Рафаэль Гросси
Гросси назвал прошедшие консультации с "Росатомом" продуктивными

Гросси назвал прошедшие в Калининграде консультации с "Росатомом" продуктивными

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде. Скриншот видео
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Росатома
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде. Скриншот видео
КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - РИА Новости. Состоявшийся разговор с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым был продуктивным, обсуждались важные вопросы, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Как только что сказал генеральный директор (Лихачев - ред.), это было насыщенное утро, мы обсуждали очень важные вопросы", - сказал Гросси, общаясь с журналистами в пятницу.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Гросси примет участие в установке корпуса реактора на АЭС в Египте
Вчера, 14:47
 
Алексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭРафаэль Гросси
 
 
