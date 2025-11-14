https://ria.ru/20251114/grossi-2054998661.html
Гросси назвал прошедшие консультации с "Росатомом" продуктивными
Состоявшийся разговор с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым был продуктивным, обсуждались важные вопросы, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 14.11.2025
Гросси назвал прошедшие в Калининграде консультации с "Росатомом" продуктивными