Белорусские футболисты не вылетели на ЧМ вовремя из-за проблем на границе

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сборная Белоруссии не смогла вовремя вылететь на матч отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года против команды Дании из-за проблем на границе с Польшей, сообщается на сайте Ассоциации белорусской федерации футбола (АБФФ).
Встреча команд запланирована на субботу и начнется в 22:45 мск. Как отмечается, в четверг футболисты сборной Белоруссии направились в Варшаву и сначала провели 1,5 часа на нейтральной полосе, а затем "по непонятным причинам" проходили польский пропускной пункт более 12 часов.
"По этой причине АБФФ пришлось дополнительно согласовывать изменение расписания вылета чартерного рейса по маршруту Варшава - Копенгаген, который был заказан заранее с целью упрощения логистики к месту проведения матча", - говорится в сообщении.
"На данный момент время национальной сборной Белоруссии в пути на выездной матч квалификации чемпионата мира 2026 года против Дании составляет 18 часов. При этом команде еще предстоит дорога до Варшавы и перелет в Копенгаген", - добавили в ассоциации.
Сборная Белоруссии располагается на последнем месте в группе С, потерпев четыре поражения подряд. Ранее команда лишилась шансов на выход на мировое первенство.