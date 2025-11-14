Белорусские футболисты не вылетели на ЧМ вовремя из-за проблем на границе

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сборная Белоруссии не смогла вовремя вылететь на матч отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года против команды Дании из-за проблем на границе с Польшей, сообщается на сайте Ассоциации белорусской федерации футбола (АБФФ).