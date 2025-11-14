Рейтинг@Mail.ru
Белорусские футболисты не вылетели на ЧМ вовремя из-за проблем на границе
Футбол
 
15:40 14.11.2025
Белорусские футболисты не вылетели на ЧМ вовремя из-за проблем на границе
Сборная Белоруссии не смогла вовремя вылететь на матч отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года против команды Дании из-за проблем на границе с РИА Новости Спорт, 14.11.2025
2025-11-14T15:40:00+03:00
2025-11-14T15:40:00+03:00
футбол
белоруссия
варшава
дания
спорт
белоруссия, варшава, дания, спорт
Футбол, Белоруссия, Варшава, Дания, Спорт
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сборная Белоруссии не смогла вовремя вылететь на матч отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года против команды Дании из-за проблем на границе с Польшей, сообщается на сайте Ассоциации белорусской федерации футбола (АБФФ).
Встреча команд запланирована на субботу и начнется в 22:45 мск. Как отмечается, в четверг футболисты сборной Белоруссии направились в Варшаву и сначала провели 1,5 часа на нейтральной полосе, а затем "по непонятным причинам" проходили польский пропускной пункт более 12 часов.
"По этой причине АБФФ пришлось дополнительно согласовывать изменение расписания вылета чартерного рейса по маршруту Варшава - Копенгаген, который был заказан заранее с целью упрощения логистики к месту проведения матча", - говорится в сообщении.
В релизе подчеркивается, что по изначальному плану сборная Белоруссии должна была отправиться на автобусе в Вильнюс (Литва), откуда далее планировался вылет чартерного рейса, но маршрут был скорректирован с учетом решения Литвы о полном закрытии границы с Белоруссией.
"На данный момент время национальной сборной Белоруссии в пути на выездной матч квалификации чемпионата мира 2026 года против Дании составляет 18 часов. При этом команде еще предстоит дорога до Варшавы и перелет в Копенгаген", - добавили в ассоциации.
Сборная Белоруссии располагается на последнем месте в группе С, потерпев четыре поражения подряд. Ранее команда лишилась шансов на выход на мировое первенство.
Павел Колобков (справа) и Сергей Ковальчук - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Белоруссии хотят проверить компетентность глав международных федераций
6 ноября, 17:46
 
