В Госдуме предложили ввести единый стандарт размещения срока годности

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести единый стандарт размещения срока годности на упаковках товаров на четко видимой и легко доступной части упаковки, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Чернышов в обращении отметил, что в настоящее время действующие нормативы, регламентирующие маркировку, не обеспечивают единого и удобного для потребителя подхода к месту нанесения сведений о сроке годности. По его словам, производители размещают эту критически важную информацию в малозаметных местах: на дне упаковки, под крышкой, в области швов, что вынуждает покупателей тратить время на ее поиски и создает риск приобретения просроченного товара.

"Считаю целесообразным инициировать внесение прямых изменений в два ключевых документа: В Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", дополнив пункт 2 статьи 10 нормой, обязывающей размещать сведения о сроке годности на четко видимой и легко доступной части упаковки", - сказано в документе.

Отмечается, что для этого предлагается установить стандартизированные места размещения в зависимости от типа потребительской тары, в том числе для коробок и пачек, бутылок, гибкой упаковки (пакетов) и т.д.

"Также должны быть установлены четкие требования к контрастности и минимальной высоте шрифта. Для продукции, чья упаковка имеет специфическую конструкцию, предлагается разработать и утвердить перечень с альтернативными, но также обязательными местами нанесения", - подчеркивается в обращении.

Также инициативой предлагается внести изменения в регламент Таможенного союза , закрепив в нем аналогичные детализированные требования, включая запрет на нанесение маркировки в труднодоступных для обзора местах (таких как дно гибкой упаковки), и утвердив перечень исключений для продукции со специфической упаковкой.