Гибралтар — Черногория: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 14 ноября

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Гибралтар и Черногория встретятся в матче девятого тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года.

Встреча состоится 14 ноября на Гибралтаре и начнется в 22:45 по московскому времени.