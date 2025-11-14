Украинские беженцы стали бременем для европейских стран, считает эксперт

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Страны Европейского союза, в частности Германия, хотят ограничить приток украинских беженцев, которые стали серьезным бременем для них, высказал мнение в беседе с РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
В четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским призвал того принять меры и обеспечить местом службы молодых украинцев, которые все в большем количестве приезжают в Германию.
"Украинские беженцы стали достаточно серьезным бременем для европейских стран, даже для таких, казалось бы, мощных в экономическом плане, как Германия, Франция, Великобритания. Эта тенденция усиливается", - сказал Гусев агентству.
По мнению эксперта, Мерц попросил Зеленского принять меры против выезда молодых украинцев для того, чтобы они пополнили ряды ВСУ.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.