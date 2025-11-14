Рейтинг@Mail.ru
14.11.2025
Украинские беженцы стали бременем для европейских стран, считает эксперт
Страны Европейского союза, в частности Германия, хотят ограничить приток украинских беженцев, которые стали серьезным бременем для них, высказал мнение в беседе
© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Страны Европейского союза, в частности Германия, хотят ограничить приток украинских беженцев, которые стали серьезным бременем для них, высказал мнение в беседе с РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
В четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским призвал того принять меры и обеспечить местом службы молодых украинцев, которые все в большем количестве приезжают в Германию.
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Захарова прокомментировала разговор Зеленского и Мерца о беженцах
Вчера, 10:27
"Украинские беженцы стали достаточно серьезным бременем для европейских стран, даже для таких, казалось бы, мощных в экономическом плане, как Германия, Франция, Великобритания. Эта тенденция усиливается", - сказал Гусев агентству.
По мнению эксперта, Мерц попросил Зеленского принять меры против выезда молодых украинцев для того, чтобы они пополнили ряды ВСУ.
"Ставка делается на то, чтобы, во-первых, уменьшить количество беженцев и объемы помощи. Во-вторых, привлечь молодое население Украины к войне с Россией. Германия как член "коалиции желающих" по Украине нацелена воевать с Россией руками украинцев", - считает он.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Флаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Латвии пересмотрят программу поддержки украинских беженцев, сообщили СМИ
4 ноября, 14:15
 
