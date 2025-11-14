Гарбузов: медико-косметическая компания стала резидентом промпарка в Москве

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Новым резидентом промышленного парка Noman, реализуемого в рамках масштабного инвестпроекта, стала медико-косметическая компания Geltek, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что предприятие использует производственные площади для разработки и выпуска гелей для медицинских исследований и высокоэффективной косметики для домашнего ухода, а также аппаратной косметологии.

"Масштабные инвестиционные проекты открывают новые возможности для укрепления экономического потенциала Москвы. Так, в районе Люблино продолжается формирование промышленного парка, который предоставит предприятиям легкой промышленности, полиграфии и электроники более 13 тысяч квадратных метров современных площадей и позволит создать 260 новых рабочих мест для жителей столицы", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Так, масштабный инвестпроект расположен на юге столицы, в локации с быстрым выездом на основные магистрали, в том числе Волгоградский проспект и МКАД. Кроме того, вблизи находится станция метро "Люблино" и остановки общественного транспорта, что обеспечивает комфортную логистику. Площадь объекта составляет свыше 13 тысяч квадратных метров, 10 тысяч из них будут отданы под размещение 25 производственных блоков с возможностью объединения, а 2,4 тысячи займут офисные пространства.

По словам младшего партнера и коммерческого директора девелоперской компании Hutton Дениса Филиппова, очень ценно то, что один из лидеров своей отрасли выбрал новую локацию для размещения инновационного производства. Он уточнил, что на начальной стадии был слышен скепсис от профессиональных участников рынка в отношении строительства промышленных объектов в границах старой столицы, так как здесь традиционно себестоимость выше, чем за ее пределами.

Он добавил, что сделка с Geltek подтверждает, что производственно-складские помещения востребованы не только в отдаленных локациях. В ближайшее время планируется запуск еще одного, аналогичного Noman, промпарка в ВАО.

Производственные блоки в промпарке – технологические пространства, планировка которых обеспечивает эффективную организацию процесса и внутреннюю логистику. Так, конструктивные решения позволяют разместить в проекте широкий диапазон инженерного оборудования.

Владелец медико-косметического производства Geltek Сергей Кирш отметил, что сделка готовилась почти полгода. Производство имеет высокие технологические потребности, с точки зрения бизнес-задач и комфорта сотрудников для компании было важно расположение в границах МКАД. По всем этим критериям подошел строящийся Noman. Приобретение помещений под размещение будущего производства является важным шагом в рамках масштабирования компании и укрепления бренда.