https://ria.ru/20251114/futbol-2055089222.html
Мальта победила Финляндию в матчах отбора к ЧМ-2026
Мальта победила Финляндию в матчах отбора к ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Мальта победила Финляндию в матчах отбора к ЧМ-2026
Сборная Финляндии уступила команде Мальты в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. РИА Новости Спорт, 14.11.2025
2025-11-14T22:00:00+03:00
2025-11-14T22:00:00+03:00
2025-11-14T22:00:00+03:00
футбол
спорт
мальта
финляндия
чемпионат мира по футболу 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041239429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18c34d8a73a75ae00b813b23118ace01.jpg
мальта
финляндия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041239429_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_8d1527cd0067500c206c049107287e22.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, мальта, финляндия, чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, Спорт, Мальта, Финляндия, Чемпионат мира по футболу 2026
Мальта победила Финляндию в матчах отбора к ЧМ-2026
Сборная Финляндии проиграла команде Мальты и потеряла шансы на выход на ЧМ-2026