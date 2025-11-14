Сборная Аргентины одержала победу над командой Анголы

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сборная Аргентины по футболу одержала победу над командой Анголы в товарищеском матче.

По данным As, Ассоциация футбола Аргентины (AFA) получит 12 миллионов долларов за матч против сборной Анголы. Отмечается, что одним из условий проведения игры было присутствие Месси на поле. Встреча посвящена 50-летию независимости Анголы.