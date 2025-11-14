https://ria.ru/20251114/futbol-2055083573.html
Сборная Аргентины одержала победу над командой Анголы
Сборная Аргентины по футболу одержала победу над командой Анголы в товарищеском матче.
2025-11-14T21:12:00+03:00
футбол
ангола
спорт
аргентина
луанда
товарищеские матчи
ангола
аргентина
луанда
Сборная Аргентины одержала победу над командой Анголы
Гол и передача Месси помогли аргентинцам обыграть сборную Анголы