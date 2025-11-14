Рейтинг@Mail.ru
Сборная Аргентины одержала победу над командой Анголы - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:12 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/futbol-2055083573.html
Сборная Аргентины одержала победу над командой Анголы
Сборная Аргентины одержала победу над командой Анголы - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Сборная Аргентины одержала победу над командой Анголы
Сборная Аргентины по футболу одержала победу над командой Анголы в товарищеском матче. РИА Новости Спорт, 14.11.2025
2025-11-14T21:12:00+03:00
2025-11-14T21:12:00+03:00
футбол
ангола
спорт
аргентина
луанда
товарищеские матчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022401805_0:50:1080:658_1920x0_80_0_0_aa3d26ef119df35f771f4a5dfdc463e4.jpg
ангола
аргентина
луанда
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022401805_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_5d5c44890ba8f5ce6e8a7f6321d8e480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
ангола, спорт, аргентина, луанда, товарищеские матчи
Футбол, Ангола, Спорт, Аргентина, Луанда, Товарищеские матчи
Сборная Аргентины одержала победу над командой Анголы

Гол и передача Месси помогли аргентинцам обыграть сборную Анголы

© Соцсети футболистаЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Соцсети футболиста
Лионель Месси. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сборная Аргентины по футболу одержала победу над командой Анголы в товарищеском матче.
Встреча в столице Анголы Луанде завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Лаутаро Мартинес (43-я минута) и Лионель Месси (82), который также отметился результативной передачей.
По данным As, Ассоциация футбола Аргентины (AFA) получит 12 миллионов долларов за матч против сборной Анголы. Отмечается, что одним из условий проведения игры было присутствие Месси на поле. Встреча посвящена 50-летию независимости Анголы.
Сборная Аргентины - действующий чемпион мира. Команда с первого места отобралась на турнир 2026 года в США, Канаде и Мексике.
Товарищеские матчи
14 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Ангола
0 : 2
Аргентина
43‎’‎ • Лаутаро Мартинес
(Лео Месси)
82‎’‎ • Лео Месси
(Лаутаро Мартинес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболАнголаСпортАргентинаЛуандаТоварищеские матчи
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала