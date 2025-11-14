Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах состоится слушание об отмене заключения Промеса - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:53 14.11.2025 (обновлено: 19:07 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/futbol-2055065761.html
В Нидерландах состоится слушание об отмене заключения Промеса
В Нидерландах состоится слушание об отмене заключения Промеса - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
В Нидерландах состоится слушание об отмене заключения Промеса
Апелляционный суд Амстердама на досудебном слушании 23 декабря рассмотрит очередной запрос защиты бывшего игрока московского "Спартака" Квинси Промеса об отмене РИА Новости Спорт, 14.11.2025
2025-11-14T18:53:00+03:00
2025-11-14T19:07:00+03:00
футбол
нидерланды
амстердам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932834720_0:87:2992:1770_1920x0_80_0_0_5bfd42682710fc294d72eb9363375586.jpg
/20250813/promes-2035015696.html
нидерланды
амстердам
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932834720_263:0:2992:2047_1920x0_80_0_0_1dd59d26614e341ef36bf9df82e813ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
нидерланды, амстердам
Футбол, Нидерланды, Амстердам
В Нидерландах состоится слушание об отмене заключения Промеса

Амстердамский суд в декабре проведет слушание об отмене заключения Промеса

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКвинси Промес
Квинси Промес - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Квинси Промес. Архивное фото
Читать в
Дзен
ГААГА, 14 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. Апелляционный суд Амстердама на досудебном слушании 23 декабря рассмотрит очередной запрос защиты бывшего игрока московского "Спартака" Квинси Промеса об отмене или приостановлении его предварительного заключения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Йетта Бурлесон.
Ранее в Апелляционном суде Амстердама агентству сообщили, что новое досудебное слушание по делу нидерландского футболиста Промеса назначено на 23 декабря.
"Предметом слушания станет ходатайство об отмене или приостановлении решении о предварительном заключении Промеса", - сообщила Бурлесон в пятницу.
Предыдущее досудебное слушание по делу Промеса состоялось в конце сентября. По итогам заседания Апелляционный суд Амстердама отклонил ходатайство защиты о снятии или приостановлении решения о заключении футболиста до начала судебного разбирательства по существу. Тогда суд счел, что интересы продолжения профессиональной карьеры подозреваемого не перевешивают общественные и уголовно-правовые.
Как сообщала агентству представитель суда, слушание дела по существу состоится уже в 2026 году.
В конце июня Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры.
В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела - о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. По делу о контрабанде кокаина бывший игрок "Спартака" был приговорен окружным судом Амстердама к шести годам тюремного заключения, за нападение на двоюродного брата - к полутора годам лишения свободы. Футболист был объявлен в международный розыск. Защита обжаловала в Апелляционном суде Амстердама оба решения.
Бывший нападающий московского "Спартака" находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды из-за двух уголовных дел. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля 2024 года при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум при вылете из ОАЭ в Россию. В середине мая того же года Промес был освобожден из-под стражи в Дубае на определенных условиях. Контракт "Спартака" с Промесом истек 30 июня 2024 года.
Квинси Промес - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Промес может забыть об УДО, считает адвокат
13 августа, 14:36
 
ФутболНидерландыАмстердам
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала