В Нидерландах состоится слушание об отмене заключения Промеса

ГААГА, 14 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. Апелляционный суд Амстердама на досудебном слушании 23 декабря рассмотрит очередной запрос защиты бывшего игрока московского "Спартака" Квинси Промеса об отмене или приостановлении его предварительного заключения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Йетта Бурлесон.

Ранее в Апелляционном суде Амстердама агентству сообщили, что новое досудебное слушание по делу нидерландского футболиста Промеса назначено на 23 декабря.

"Предметом слушания станет ходатайство об отмене или приостановлении решении о предварительном заключении Промеса", - сообщила Бурлесон в пятницу.

Предыдущее досудебное слушание по делу Промеса состоялось в конце сентября. По итогам заседания Апелляционный суд Амстердама отклонил ходатайство защиты о снятии или приостановлении решения о заключении футболиста до начала судебного разбирательства по существу. Тогда суд счел, что интересы продолжения профессиональной карьеры подозреваемого не перевешивают общественные и уголовно-правовые.

Как сообщала агентству представитель суда, слушание дела по существу состоится уже в 2026 году.

В конце июня Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ по запросу нидерландской прокуратуры.

В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела - о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. По делу о контрабанде кокаина бывший игрок "Спартака" был приговорен окружным судом Амстердама к шести годам тюремного заключения, за нападение на двоюродного брата - к полутора годам лишения свободы. Футболист был объявлен в международный розыск. Защита обжаловала в Апелляционном суде Амстердама оба решения.