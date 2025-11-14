Прибывающие в ФРГ молодые украинцы не нужны Германии, заявил Мерц

Накануне Мерц провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По словам канцлера, он призвал главу киевского режима принять меры и снабдить местом службы молодых украинцев, которые все в большем количестве приезжают в Германию.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника.