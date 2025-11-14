Рейтинг@Mail.ru
17:27 14.11.2025 (обновлено: 18:06 14.11.2025)
Прибывающие в ФРГ молодые украинцы не нужны Германии, заявил Мерц
в мире, украина, германия, кипр, фридрих мерц, владимир зеленский, никос христодулидис, верховная рада украины, дмитрий лубинец
В мире, Украина, Германия, Кипр, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Никос Христодулидис, Верховная Рада Украины, Дмитрий Лубинец
Прибывающие в ФРГ молодые украинцы не нужны Германии, заявил Мерц

Мерц: ФРГ не нуждается в прибывающих в страну молодых украинцах

© Getty Images / Omer MessingerЛюди с флагами Украины у Бранденбургских ворот в Берлине
Люди с флагами Украины у Бранденбургских ворот в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Getty Images / Omer Messinger
Люди с флагами Украины у Бранденбургских ворот в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 ноя — РИА Новости. Прибывающие в ФРГ молодые украинцы не нужны Германии, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Берлине.

Накануне Мерц провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По словам канцлера, он призвал главу киевского режима принять меры и снабдить местом службы молодых украинцев, которые все в большем количестве приезжают в Германию.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Захарова: Киев готовит провокации, чтобы вернуть военнообязанных на Украину
Вчера, 13:57
"Я сказал это Зеленскому: те, кто сейчас приезжает с Украины, значительная часть из них— молодые мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, потому что военная служба на Украине начинается только с 25. Я попросил его обеспечить, чтобы эти молодые люди оставались в стране, потому что они нужны Украине, а не Германии. Нам нужен каждый, кто на Украине может работать, помогать, вплоть до прохождения военной службы", — сказал Мерц.
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Во Львове мужчина прутом отбил мобилизованного у сотрудника военкомата
13 ноября, 20:50

Насильственная мобилизация на Украине

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника.
В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских ТЦК затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу. Как заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми. По его словам, они злоупотребляют полномочиями, сбивают людей на машинах и провоцируют ДТП, чтобы "поймать" военнообязанных.
В августе украинское правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. После этого молодые люди стали массово покидать территорию страны.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В ЕС недовольны притоком украинских мужчин-беженцев
29 октября, 07:25
 
В миреУкраинаГерманияКипрФридрих МерцВладимир ЗеленскийНикос ХристодулидисВерховная Рада УкраиныДмитрий Лубинец
 
 
Заголовок открываемого материала