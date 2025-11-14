Прибывающие в ФРГ молодые украинцы не нужны Германии, заявил Мерц

БЕРЛИН, 14 ноя — РИА Новости. Прибывающие в ФРГ молодые украинцы не нужны Германии, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Берлине.
Накануне Мерц провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По словам канцлера, он призвал главу киевского режима принять меры и снабдить местом службы молодых украинцев, которые все в большем количестве приезжают в Германию.
"Я сказал это Зеленскому: те, кто сейчас приезжает с Украины, значительная часть из них— молодые мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, потому что военная служба на Украине начинается только с 25. Я попросил его обеспечить, чтобы эти молодые люди оставались в стране, потому что они нужны Украине, а не Германии. Нам нужен каждый, кто на Украине может работать, помогать, вплоть до прохождения военной службы", — сказал Мерц.
Насильственная мобилизация на Украине
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника.
В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских ТЦК затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу. Как заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми. По его словам, они злоупотребляют полномочиями, сбивают людей на машинах и провоцируют ДТП, чтобы "поймать" военнообязанных.
В августе украинское правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. После этого молодые люди стали массово покидать территорию страны.
