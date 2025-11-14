Франция ввела в эксплуатацию новую ядерную ракету ASMPA-R

ПАРИЖ, 14 ноя - РИА Новости. Франция ввела в эксплуатацию обновленную ракету ASMPA-R французских сил морского компонента ядерного сдерживания, способную нести ядерный заряд, сообщило в четверг министерство обороны страны.
В четверг состоялся второй испытательный пуск этой ракеты средней дальности класса "воздух-земля" с самолета Rafale ВМС.
"Этот пуск ракеты ASMPA-R последовал за подписанием министром обороны и по делам ветеранов документа о ее вводе в оперативную эксплуатацию 10 ноября 2025 года в составе военно-морской атомной авиации (FANU) ВМС страны", - говорится в коммюнике министерства.
По информации министерства, Франция планирует разработать к 2035 году ядерную ракету 4-го поколения (ASN4G) и баллистическую ракету M51.4.
В конце октября министерство сообщало, что на вооружении стратегических океанских сил Франции (морской компонент французских сил ядерного сдерживания) в настоящий момент находятся три модификации ракеты М51, первая из которых была принята на вооружение в 2010 году. Помимо этого, в августе генеральная дирекция по вооружениям заключила с ArianeGroup соглашение о разработке и дальнейшем производстве новой, четвертой модификации этой ракеты.
В сентябре телеканал BFMTV сообщал, что ArianeGroup разработает новую модификацию стратегической баллистической ракеты М51, находящейся на вооружении сил ядерного сдерживания Франции. Масса новой модификации ракеты М51 будет превышать 50 тонн, а длина - насчитывать 12 метров. По заявлению руководителя программы по производству этих ракет, они принадлежат к классу "море-земля", смогут подниматься на высоту больше двух тысяч километров и при вхождении в атмосферу достигать скорости 20 тысяч километров в час (20 махов).
