Рейтинг@Mail.ru
Франция ввела в эксплуатацию новую ядерную ракету ASMPA-R - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:22 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/frantsija-2054880448.html
Франция ввела в эксплуатацию новую ядерную ракету ASMPA-R
Франция ввела в эксплуатацию новую ядерную ракету ASMPA-R - РИА Новости, 14.11.2025
Франция ввела в эксплуатацию новую ядерную ракету ASMPA-R
Франция ввела в эксплуатацию обновленную ракету ASMPA-R французских сил морского компонента ядерного сдерживания, способную нести ядерный заряд, сообщило в... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T00:22:00+03:00
2025-11-14T00:22:00+03:00
в мире
франция
rafale
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130096/68/1300966876_0:219:2126:1415_1920x0_80_0_0_171549b1b53443d611fdeb6da3b67df4.jpg
https://ria.ru/20250227/minoborony-2001926374.html
https://ria.ru/20250314/makron-2005076203.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130096/68/1300966876_239:0:2126:1415_1920x0_80_0_0_ac6a44c4927141811bfbe0bff41f97bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, rafale
В мире, Франция, Rafale
Франция ввела в эксплуатацию новую ядерную ракету ASMPA-R

Франция ввела в эксплуатацию ASMPA-R морского компонента ядерного сдерживания

© AP Photo / French Army/ECPADСамолеты "Рафаль" ВВС Франции
Самолеты Рафаль ВВС Франции - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / French Army/ECPAD
Самолеты "Рафаль" ВВС Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 14 ноя - РИА Новости. Франция ввела в эксплуатацию обновленную ракету ASMPA-R французских сил морского компонента ядерного сдерживания, способную нести ядерный заряд, сообщило в четверг министерство обороны страны.
В четверг состоялся второй испытательный пуск этой ракеты средней дальности класса "воздух-земля" с самолета Rafale ВМС.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Во Франции оценили возможность создания ядерного зонтика над ЕС
27 февраля, 13:10
"Этот пуск ракеты ASMPA-R последовал за подписанием министром обороны и по делам ветеранов документа о ее вводе в оперативную эксплуатацию 10 ноября 2025 года в составе военно-морской атомной авиации (FANU) ВМС страны", - говорится в коммюнике министерства.
По информации министерства, Франция планирует разработать к 2035 году ядерную ракету 4-го поколения (ASN4G) и баллистическую ракету M51.4.
В конце октября министерство сообщало, что на вооружении стратегических океанских сил Франции (морской компонент французских сил ядерного сдерживания) в настоящий момент находятся три модификации ракеты М51, первая из которых была принята на вооружение в 2010 году. Помимо этого, в августе генеральная дирекция по вооружениям заключила с ArianeGroup соглашение о разработке и дальнейшем производстве новой, четвертой модификации этой ракеты.
В сентябре телеканал BFMTV сообщал, что ArianeGroup разработает новую модификацию стратегической баллистической ракеты М51, находящейся на вооружении сил ядерного сдерживания Франции. Масса новой модификации ракеты М51 будет превышать 50 тонн, а длина - насчитывать 12 метров. По заявлению руководителя программы по производству этих ракет, они принадлежат к классу "море-земля", смогут подниматься на высоту больше двух тысяч километров и при вхождении в атмосферу достигать скорости 20 тысяч километров в час (20 махов).
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Макрон распорядился о наращивании военного производства
14 марта, 18:08
 
В миреФранцияRafale
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала