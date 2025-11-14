https://ria.ru/20251114/fpv-dron-2055088156.html
В Белгородской области при ударе FPV-дрона погиб мирный житель
В Белгородской области при ударе FPV-дрона погиб мирный житель
В Белгородской области при ударе FPV-дрона погиб мирный житель
Мужчина погиб в городе Грайворон Белгородской области при ударе украинского FPV-дрона по автомобилю, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.11.2025
грайворон
белгородская область
В Белгородской области при ударе FPV-дрона погиб мирный житель
