Финляндия — Мальта: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 14 ноября

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Финляндия и Мальта встретятся в матче девятого тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года.

Встреча состоится 14 ноября в Хельсинки и начнется в 20:00 по московскому времени.