На фестивале рекламы Red Apple объявлены победители 35-го сезона - РИА Новости, 14.11.2025
12:59 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/festival-2054967810.html
На фестивале рекламы Red Apple объявлены победители 35-го сезона
На фестивале рекламы Red Apple объявлены победители 35-го сезона - РИА Новости, 14.11.2025
На фестивале рекламы Red Apple объявлены победители 35-го сезона
По итогам 35-го сезона Московского международного фестиваля рекламы Red Apple награды получили 206 работ команд, которые отличились смелыми креативными идеями и РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T12:59:00+03:00
2025-11-14T12:59:00+03:00
сибур холдинг
реклама
фестиваль рекламы red apple
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054966525_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_c999eea7941c660ae5e0847c6e83b5dc.jpg
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054966525_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_bc119faf23a1d918f11c37d99119db1f.jpg
1920
1920
true
сибур холдинг, реклама, фестиваль рекламы red apple
Сибур Холдинг, Реклама, Фестиваль рекламы Red Apple
На фестивале рекламы Red Apple объявлены победители 35-го сезона

Призы Московского фестиваля рекламы Red Apple получили 206 проектов

© Фото предоставлено пресс-службой АКАР
На фестивале рекламы Red Apple объявлены победители 35-го сезона - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой АКАР
На фестивале рекламы Red Apple объявлены победители 35-го сезона
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. По итогам 35-го сезона Московского международного фестиваля рекламы Red Apple награды получили 206 работ команд, которые отличились смелыми креативными идеями и эффективными стратегиями, сообщает пресс-служба Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) .
Церемония награждения лауреатов прошла накануне в Москве. Всего было вручено два Гран-при, 30 золотых, 76 серебряных и 98 бронзовых наград. Лучшие работы выбирало международное жюри в составе экспертов из 42 стран Европы, Азии и Латинской Америки. Всего на конкурс было подано более чем 1100 проектов.
Члены жюри отметили способность авторов проектов оживлять традиции с помощью современных технологий: визуальные образы, музыка, культурные отсылки. Основное отличие работ-лидеров заключалось в продуманной стратегии и связи между проблемой, креативным решением и результатом.
"Поп-культура стала мощным инструментом формирования имиджа стран. Когда реклама и культура сливаются, это создает среду, которую люди готовы поддерживать. Как председатель жюри фестиваля Red Apple я увидел огромный потенциал российской рекламы — она может завоевать международное признание, сохраняя свои уникальные корни. Ключ к успеху — относиться к рекламе не как к инструменту продаж, а как к части поп-культуры", - приводится в сообщении комментарий исполнительного креативного директора студии White Rabbit (Венгрия) Луиса Пауло Гатти .
Агентством года по итогам голосования признана команда "Восход" — агентство получило 7 золотых наград в блоке Creative, а также получило специальную награду Brand Keeper вместе с клиентом - компанией "Брусника", которая также отмечена жюри как рекламодатель года.
"Без клиентов нет ни агентства, ни креатива. Даже самая гениальная концепция не имеет смысла, если нет того, кто позволит ее реализовать. Поэтому смелые, интересные клиенты — это большая удача, и в то же время — результат наших усилий. Вдохновлять их, увлекать своими идеями — часть нашей работы. Вместе мы делаем рекламу лучше", - процитировали в АКАР слова креативного директора агентства "Восход" Антона Рожина.
Агентством года в блоке Marketing названа команда Teammate, завоевавшая золото. Агентством года в блоке Media признано SkyTecKnowlogy.
Специальная награда за масштабную рекламно-информационную кампанию в сфере социальной ответственности вручена департаменту здравоохранения города Москвы за рекламно-информационную кампанию "Стану мамой". Специальный приз за культурную кампанию получили Like Group и "Сибур", специальный приз за лучший кастинг — телеканал "Домашний".
 
Сибур ХолдингРекламаФестиваль рекламы Red Apple
 
 
