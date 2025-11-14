Рейтинг@Mail.ru
Всероссийский тур в честь юбилея фестиваля "От Винта!" стартовал в регионах - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/festival-2054793888.html
Всероссийский тур в честь юбилея фестиваля "От Винта!" стартовал в регионах
Всероссийский тур в честь юбилея фестиваля "От Винта!" стартовал в регионах - РИА Новости, 14.11.2025
Всероссийский тур в честь юбилея фестиваля "От Винта!" стартовал в регионах
Всероссийский тур Международного фестиваля креативных технологий "АртПром" стартовал в регионах РФ, он проходит в рамках цикла юбилейных событий фестиваля "От... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T09:00:00+03:00
2025-11-14T09:00:00+03:00
россия
европа
америка
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938520731_0:39:3187:1832_1920x0_80_0_0_211c09a7b30cf0a7ad106bd29fee5863.jpg
https://ria.ru/20251112/nauka-2054577529.html
https://ria.ru/20251111/resheniya-2054252371.html
россия
европа
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938520731_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_c65730047cbfce2c7f37d36c2d5538ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, америка, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), снг
Россия, Европа, Америка, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), СНГ
Всероссийский тур в честь юбилея фестиваля "От Винта!" стартовал в регионах

Тур Международного фестиваля креативных технологий "АртПром" начался в регионах

© iStock.com / Jacob WackerhausenДевушка-ученый исследует лес
Девушка-ученый исследует лес - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© iStock.com / Jacob Wackerhausen
Девушка-ученый исследует лес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Всероссийский тур Международного фестиваля креативных технологий "АртПром" стартовал в регионах РФ, он проходит в рамках цикла юбилейных событий фестиваля "От Винта!", сообщают организаторы.
Мероприятия объединили достижения промышленности, науки и искусства, а также креативные практики регионов России и дружественных стран. События проводятся под эгидой Минпромторга Российской Федерации. Участие принимают более 60 субъектов Российской Федерации, а также представители стран СНГ, Европы, Америки, Азии и Африки. Участники получат возможность ознакомиться с достижениями науки, промышленности и технологий через искусство, а также представить свои стартапы.
Торжественная церемония награждения лауреатов медали РАО Молодым ученым за успехи в науке - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Москве назвали имена лучших молодых ученых в сфере образования
12 ноября, 18:18
Девиз этапов – "Искусство для промышленности, промышленность для искусства". Мероприятия проводятся в форме фестивалей, форумов, открытых диалогов, пресс-конференций, вернисажей. На региональных площадках представлены различные направления "АртПрома": картины, фото, муралы, музыка, кино, комиксы, анимация, игры и так далее. Главными героями проекта стали люди труда: ученые и рабочие, инженеры и конструкторы, трудовые коллективы, которые получают возможность реализовать свою социальную роль, повысить вовлеченность в жизнь предприятий и научных центров.
Кураторами тура стали уже проводившие у себя этапы "АртПрома" Нижегородская и Самарская области. Их координационные штабы оказывают системную поддержку в подготовке и проведении мероприятий присоединившимся регионам.
Мероприятия рассчитаны на широкую аудиторию: школьники, студенты, молодые специалисты, представители культуры, искусства, медиа, индустрии кино, промышленности, научных центров, фондов, анимационных студий, креативных и промышленных кластеров и многие другие.
Всероссийский тур и международная программа продлятся до конца ноября. После завершения лучшие проекты и практики регионов будут изучены, а их авторы приглашены на финальное мероприятие – Международный форум креативных технологий "АртПром", который пройдет в начале 2026 года в Москве.
Производство химической продукции - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Химия-2025": как в России продвигают новые решения в отрасли
11 ноября, 17:42
 
РоссияЕвропаАмерикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)СНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала