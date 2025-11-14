Всероссийский тур в честь юбилея фестиваля "От Винта!" стартовал в регионах

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Всероссийский тур Международного фестиваля креативных технологий "АртПром" стартовал в регионах РФ, он проходит в рамках цикла юбилейных событий фестиваля "От Винта!", сообщают организаторы.

Мероприятия объединили достижения промышленности, науки и искусства, а также креативные практики регионов России и дружественных стран. События проводятся под эгидой Минпромторга Российской Федерации. Участие принимают более 60 субъектов Российской Федерации, а также представители стран СНГ, Европы, Америки, Азии и Африки. Участники получат возможность ознакомиться с достижениями науки, промышленности и технологий через искусство, а также представить свои стартапы.

Девиз этапов – "Искусство для промышленности, промышленность для искусства". Мероприятия проводятся в форме фестивалей, форумов, открытых диалогов, пресс-конференций, вернисажей. На региональных площадках представлены различные направления "АртПрома": картины, фото, муралы, музыка, кино, комиксы, анимация, игры и так далее. Главными героями проекта стали люди труда: ученые и рабочие, инженеры и конструкторы, трудовые коллективы, которые получают возможность реализовать свою социальную роль, повысить вовлеченность в жизнь предприятий и научных центров.

Кураторами тура стали уже проводившие у себя этапы "АртПрома" Нижегородская и Самарская области. Их координационные штабы оказывают системную поддержку в подготовке и проведении мероприятий присоединившимся регионам.

Мероприятия рассчитаны на широкую аудиторию: школьники, студенты, молодые специалисты, представители культуры, искусства, медиа, индустрии кино, промышленности, научных центров, фондов, анимационных студий, креативных и промышленных кластеров и многие другие.