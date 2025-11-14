Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссия признала вмешательство во внутренние дела Грузии - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 14.11.2025 (обновлено: 16:22 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/es-2055024847.html
Еврокомиссия признала вмешательство во внутренние дела Грузии
Еврокомиссия признала вмешательство во внутренние дела Грузии - РИА Новости, 14.11.2025
Еврокомиссия признала вмешательство во внутренние дела Грузии
Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер признала, что ЕС поддерживает протесты в Грузии, но отвергла утверждения о политической... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T16:21:00+03:00
2025-11-14T16:22:00+03:00
в мире
грузия
тбилиси
великобритания
ираклий кобахидзе
кайя каллас
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046416014_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_52120c89b65b48babb7528aa3602ecde.jpg
https://ria.ru/20251113/mid-2054843310.html
https://ria.ru/20251104/ek-2052785392.html
грузия
тбилиси
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046416014_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_d3fa3f1de8ee85c723ef2cfb6c0be2bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, тбилиси, великобритания, ираклий кобахидзе, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Грузия, Тбилиси, Великобритания, Ираклий Кобахидзе, Кайя Каллас, Евросоюз, Еврокомиссия
Еврокомиссия признала вмешательство во внутренние дела Грузии

Еврокомиссия признала, что ЕС поддерживает протесты в Грузии

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeМитинг оппозиции в Тбилиси
Митинг оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Митинг оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер признала, что ЕС поддерживает протесты в Грузии, но отвергла утверждения о политической поддержке демонстрантов, выступающих против властей республики.
Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе 4 октября возложил на посла ЕС ответственность за беспорядки в Тбилиси, обвинив его в поддержке попытки свержения конституционного строя. Главы Евродипломатии Кая Каллас отвергла эти обвинения.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
МИД отметил агрессивный настрой ЕС в отношении Черноморского региона
13 ноября, 18:52
"Совсем нет: ЕС не поддерживает никакого насилия и осуждает любые его проявления. Мы, разумеется, выступаем за свободу выражения мнений и поддерживаем тех журналистов и представителей гражданского общества, которые мирно протестуют. Мы решительно против любого злоупотребления властью со стороны властей для подавления этих протестов", - сказала Хипер, отвечая на вопрос, поддерживает ли ЕС демонстрации в Грузии.
Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций.
В июле главы МИД Великобритании и 16 стран ЕС распространили совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией в Грузии. В письме выражена обеспокоенность арестами оппозиционных политиков и подчеркнуто, что это противоречит европейским нормам и ценностям. Премьер Грузии назвал это совместное письмо печальным, а содержание документа - дезинформацией. Кобахидзе позднее выразил надежду, что отношения между страной и европейскими структурами будут улучшены.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
ЕК квалифицировала Грузию как "номинальную" страну-кандидата в ЕС
4 ноября, 15:30
 
В миреГрузияТбилисиВеликобританияИраклий КобахидзеКайя КалласЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала