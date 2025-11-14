Еврокомиссия признала вмешательство во внутренние дела Грузии

БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер признала, что ЕС поддерживает протесты в Грузии, но отвергла утверждения о политической поддержке демонстрантов, выступающих против властей республики.
Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе 4 октября возложил на посла ЕС ответственность за беспорядки в Тбилиси, обвинив его в поддержке попытки свержения конституционного строя. Главы Евродипломатии Кая Каллас отвергла эти обвинения.
"Совсем нет: ЕС не поддерживает никакого насилия и осуждает любые его проявления. Мы, разумеется, выступаем за свободу выражения мнений и поддерживаем тех журналистов и представителей гражданского общества, которые мирно протестуют. Мы решительно против любого злоупотребления властью со стороны властей для подавления этих протестов", - сказала Хипер, отвечая на вопрос, поддерживает ли ЕС демонстрации в Грузии.
Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций.
В июле главы МИД Великобритании и 16 стран ЕС распространили совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией в Грузии. В письме выражена обеспокоенность арестами оппозиционных политиков и подчеркнуто, что это противоречит европейским нормам и ценностям. Премьер Грузии назвал это совместное письмо печальным, а содержание документа - дезинформацией. Кобахидзе позднее выразил надежду, что отношения между страной и европейскими структурами будут улучшены.