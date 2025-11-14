Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал о последствиях употребления энергетиков
21:28 14.11.2025
Врач рассказал о последствиях употребления энергетиков
Врач рассказал о последствиях употребления энергетиков - РИА Новости, 14.11.2025
Врач рассказал о последствиях употребления энергетиков
Энергетики с их сложным химическим составом способны спровоцировать отмирание тканей, рассказал РИА Новости ассистент кафедры анатомии человека Института... РИА Новости, 14.11.2025
россия, общество, здоровье - общество, здоровье
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Здоровье
Врач рассказал о последствиях употребления энергетиков

Врач Решетун: энергетические напитки могут спровоцировать отмирание тканей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Энергетические напитки
Энергетические напитки - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Энергетические напитки. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Энергетики с их сложным химическим составом способны спровоцировать отмирание тканей, рассказал РИА Новости ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Лопухина Пироговского Университета Алексей Решетун.
Ранее СМИ сообщалось о том, что у 22-летнего геймера отказали ноги и развился некроз поджелудочной железы в результате постоянного употребления энергетиков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Путин подписал закон об особенностях рекламы энергетиков
27 октября, 15:11
«
"Развитие панкреонекроза - не редкость при злоупотреблении вредными продуктами. В первую очередь это касается алкоголя, однако энергетики с их сложным химическим составом также способны спровоцировать отмирание тканей. Так что в произошедшем нет ничего неожиданного", - рассказал Решетун.
Специалист уточнил, что поджелудочная железа очень уязвима для тех веществ, которые всасываются в кишечнике, в основном в его толстом отделе, где происходит впитывание жидкости.
"Неудивительно, что поджелудочная, которая уже не раз подвергалась такой атаке, в итоге не выдержала", - добавил он.
По его словам, энергетические напитки сложно назвать едой в привычном смысле. Это продукт химической промышленности, состоящий из множества синтетических ингредиентов, призванных искусственно взбодрить организм.
"Да, кратковременный прилив сил возможен, но он достигается ценой грубого вмешательства в естественные процессы и истощает внутренние резервы тела", - рассказал Решетун.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
ГД приняла закон об обязательном предупреждении о вреде энергетиков
21 октября, 13:42
 
