Врач рассказал о последствиях употребления энергетиков

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Энергетики с их сложным химическим составом способны спровоцировать отмирание тканей, рассказал РИА Новости ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Лопухина Пироговского Университета Алексей Решетун.

Ранее СМИ сообщалось о том, что у 22-летнего геймера отказали ноги и развился некроз поджелудочной железы в результате постоянного употребления энергетиков.

« "Развитие панкреонекроза - не редкость при злоупотреблении вредными продуктами. В первую очередь это касается алкоголя, однако энергетики с их сложным химическим составом также способны спровоцировать отмирание тканей. Так что в произошедшем нет ничего неожиданного", - рассказал Решетун.

Специалист уточнил, что поджелудочная железа очень уязвима для тех веществ, которые всасываются в кишечнике, в основном в его толстом отделе, где происходит впитывание жидкости.

"Неудивительно, что поджелудочная, которая уже не раз подвергалась такой атаке, в итоге не выдержала", - добавил он.

По его словам, энергетические напитки сложно назвать едой в привычном смысле. Это продукт химической промышленности, состоящий из множества синтетических ингредиентов, призванных искусственно взбодрить организм.