Врач рассказал о последствиях употребления энергетиков
Врач рассказал о последствиях употребления энергетиков - РИА Новости, 14.11.2025
Врач рассказал о последствиях употребления энергетиков
Энергетики с их сложным химическим составом способны спровоцировать отмирание тканей, рассказал РИА Новости ассистент кафедры анатомии человека Института... РИА Новости, 14.11.2025
Врач рассказал о последствиях употребления энергетиков
Врач Решетун: энергетические напитки могут спровоцировать отмирание тканей
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Энергетики с их сложным химическим составом способны спровоцировать отмирание тканей, рассказал РИА Новости ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Лопухина Пироговского Университета Алексей Решетун.
Ранее СМИ сообщалось о том, что у 22-летнего геймера отказали ноги и развился некроз поджелудочной железы в результате постоянного употребления энергетиков.
«
"Развитие панкреонекроза - не редкость при злоупотреблении вредными продуктами. В первую очередь это касается алкоголя, однако энергетики с их сложным химическим составом также способны спровоцировать отмирание тканей. Так что в произошедшем нет ничего неожиданного", - рассказал Решетун.
Специалист уточнил, что поджелудочная железа очень уязвима для тех веществ, которые всасываются в кишечнике, в основном в его толстом отделе, где происходит впитывание жидкости.
"Неудивительно, что поджелудочная, которая уже не раз подвергалась такой атаке, в итоге не выдержала", - добавил он.
По его словам, энергетические напитки сложно назвать едой в привычном смысле. Это продукт химической промышленности, состоящий из множества синтетических ингредиентов, призванных искусственно взбодрить организм.
"Да, кратковременный прилив сил возможен, но он достигается ценой грубого вмешательства в естественные процессы и истощает внутренние резервы тела", - рассказал Решетун.