Бывшего главу Минсельхоза Новгородской области задержали по делу о взятках
16:47 14.11.2025
Бывшего главу Минсельхоза Новгородской области задержали по делу о взятках
происшествия
новгородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
новгородская область
россия
2025
Новости
Бывшего главу Минсельхоза Новгородской области задержали по делу о взятках

Задержание бывшего министра сельского хозяйства Новгородской области
Задержание бывшего министра сельского хозяйства Новгородской области - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© СК РФ
Задержание бывшего министра сельского хозяйства Новгородской области
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Задержан экс-министр сельского хозяйства Новгородской области, подозреваемый в получении взяток на сумму более 6,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следственными органами СК России по Новгородской области возбуждены уголовные дела в отношении бывшего министра сельского хозяйства Новгородской области. Он подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взяток в виде денег в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экс-чиновник подозревается в получении взяток на сумму свыше 6,5 миллиона рублей. По версии следствия, с 2020 по 2025 год он принимал деньги от предпринимателей за незаконные действия, связанные с получением субсидий. Кроме того, фигурант за денежное вознаграждение оказывал содействие в решении вопросов в их интересах при осуществления ими фермерской деятельности.
Противоправные действия выявлены сотрудниками УФСБ и МВД. Экс-министр задержан, решается вопрос о мере пресечения, добавили в СК.
