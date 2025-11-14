"Лукойл" ведет переговоры по продаже международных активов

В пятницу министр энергетики Румынии Богдан Иван сообщил, что три иностранные компании официально объявили о намерении приобрести активы "Лукойла" в стране.

В связи с введением санкций "Лукойл" сообщал, что собирается продать зарубежные активы. А по данным агентства Рейтер, компания уже запросила Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США о продлении срока действия лицензии на сворачивание деятельности.