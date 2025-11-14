Рейтинг@Mail.ru
"Лукойл" ведет переговоры по продаже международных активов
17:59 14.11.2025 (обновлено: 21:41 14.11.2025)
"Лукойл" ведет переговоры по продаже международных активов
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. "Лукойл" ведет переговоры по продаже международных активов с несколькими потенциальными покупателями, сообщила компания.
"Лукойл" сообщает о проведении переговоров по продаже международных активов с несколькими потенциальными покупателями", - говорится в сообщении.
Компания намерена объявить о конкретной сделке после финальных договоренностей и необходимых согласований.
В пятницу министр энергетики Румынии Богдан Иван сообщил, что три иностранные компании официально объявили о намерении приобрести активы "Лукойла" в стране.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. Кроме того, ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
В связи с введением санкций "Лукойл" сообщал, что собирается продать зарубежные активы. А по данным агентства Рейтер, компания уже запросила Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США о продлении срока действия лицензии на сворачивание деятельности.
Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Германия добивается от США освобождения "дочек" Роснефти, пишет Reuters
30 октября, 14:56
 
