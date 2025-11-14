Стоимость биткоина впервые с мая опустилась ниже 95 тысяч долларов

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина падает на 7,5%, показатель впервые с начала мая опустился ниже 95 тысяч долларов, следует из данных торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.07 мск дешевел на 7,46% за сутки - до 95 328,64 доллара. Ранее в ходе торгов показатель впервые с 6 мая опускался ниже 95 тысяч долларов.

По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 7,5% - в среднем до 95 277,92 доллара. Динамика также приводится за сутки.

Стоимость биткоина падает четвертый день. Также она может показать третье подряд недельное снижение - с понедельника криптовалюта подешевела уже более чем на 7%.