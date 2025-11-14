Рейтинг@Mail.ru
Стоимость биткоина впервые с мая опустилась ниже 95 тысяч долларов
16:29 14.11.2025
Стоимость биткоина впервые с мая опустилась ниже 95 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые с мая опустилась ниже 95 тысяч долларов - РИА Новости, 14.11.2025
Стоимость биткоина впервые с мая опустилась ниже 95 тысяч долларов
Стоимость биткоина падает на 7,5%, показатель впервые с начала мая опустился ниже 95 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 14.11.2025
экономика, криптовалюта, биткоин
Экономика, Криптовалюта, Биткоин
Стоимость биткоина впервые с мая опустилась ниже 95 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые с 6 мая опустилась ниже 95 тысяч долларов

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина падает на 7,5%, показатель впервые с начала мая опустился ниже 95 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.07 мск дешевел на 7,46% за сутки - до 95 328,64 доллара. Ранее в ходе торгов показатель впервые с 6 мая опускался ниже 95 тысяч долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 7,5% - в среднем до 95 277,92 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Стоимость биткоина падает четвертый день. Также она может показать третье подряд недельное снижение - с понедельника криптовалюта подешевела уже более чем на 7%.
"Текущая распродажа полностью коррелирует с другими рисковыми активами, но ее масштаб в криптовалютах больше из-за их более высокой волатильности", - цитирует агентство Блумберг заместителя директора по информационным технологиям Franklin Templeton Investment Solutions Макса Гохмана (Max Gokhman).
ЦБ допустит банки к работе с криптовалютами
9 октября, 15:42
 
ЭкономикаКриптовалютаБиткоин
 
 
