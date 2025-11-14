https://ria.ru/20251114/ekonomika-2055027959.html
Стоимость биткоина впервые с мая опустилась ниже 95 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые с мая опустилась ниже 95 тысяч долларов - РИА Новости, 14.11.2025
Стоимость биткоина впервые с мая опустилась ниже 95 тысяч долларов
Стоимость биткоина падает на 7,5%, показатель впервые с начала мая опустился ниже 95 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T16:29:00+03:00
2025-11-14T16:29:00+03:00
2025-11-14T16:29:00+03:00
экономика
криптовалюта
биткоин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151227/25/1512272591_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_5f27f71610194cb28526031b07cf830f.jpg
https://ria.ru/20251009/bank-2047305057.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151227/25/1512272591_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_53d51c47427fec482143a4366f9e0029.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, криптовалюта, биткоин
Экономика, Криптовалюта, Биткоин
Стоимость биткоина впервые с мая опустилась ниже 95 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые с 6 мая опустилась ниже 95 тысяч долларов
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина падает на 7,5%, показатель впервые с начала мая опустился ниже 95 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.07 мск дешевел на 7,46% за сутки - до 95 328,64 доллара. Ранее в ходе торгов показатель впервые с 6 мая опускался ниже 95 тысяч долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 7,5% - в среднем до 95 277,92 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Стоимость биткоина падает четвертый день. Также она может показать третье подряд недельное снижение - с понедельника криптовалюта подешевела уже более чем на 7%.
"Текущая распродажа полностью коррелирует с другими рисковыми активами, но ее масштаб в криптовалютах больше из-за их более высокой волатильности", - цитирует агентство Блумберг заместителя директора по информационным технологиям Franklin Templeton Investment Solutions Макса Гохмана (Max Gokhman).