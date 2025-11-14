В ДТП в Египте серьезно пострадали двое россиян, сообщил источник

КАИР, 14 ноя - РИА Новости. Источник в египетских медицинских службах сообщил РИА Новости, что два из пяти российских туристов, попавших в ДТП в провинции Красное море, серьезно пострадали.

"Сильно пострадали двое россиян, среди них женщина 1981 года рождения, у одного из туристов менее серьезные увечья", - сообщил собеседник агентства.

Как ранее РИА Новости сообщил источник, в четверг вечером пять туристов из РФ пострадали в результате второго за неделю ДТП в египетской провинции Красное море , все были экстренно госпитализированы. Среди пострадавших также находились два гражданина Азербайджана и один турист из ФРГ