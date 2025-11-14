Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Египте серьезно пострадали двое россиян, сообщил источник
00:54 14.11.2025 (обновлено: 01:20 14.11.2025)
В ДТП в Египте серьезно пострадали двое россиян, сообщил источник
В ДТП в Египте серьезно пострадали двое россиян, сообщил источник
красное море, россия, азербайджан
КАИР, 14 ноя - РИА Новости. Источник в египетских медицинских службах сообщил РИА Новости, что два из пяти российских туристов, попавших в ДТП в провинции Красное море, серьезно пострадали.
"Сильно пострадали двое россиян, среди них женщина 1981 года рождения, у одного из туристов менее серьезные увечья", - сообщил собеседник агентства.
Как ранее РИА Новости сообщил источник, в четверг вечером пять туристов из РФ пострадали в результате второго за неделю ДТП в египетской провинции Красное море, все были экстренно госпитализированы. Среди пострадавших также находились два гражданина Азербайджана и один турист из ФРГ.
Во вторник утром туристический автобус, в котором находились 27 российских туристов, столкнулся с грузовиком на дороге Хургада - Каир в районе Рас-Гареба той же провинции. В результате аварии погибли два человека - водитель и гражданка РФ. По данным египетских властей, водитель автобуса врезался в грузовик.
Автомобиль скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Жертвы и раненые по пути в Каир: с чем столкнулись российские туристы
12 ноября, 08:00
 
