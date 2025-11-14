https://ria.ru/20251114/efimov-2054986414.html
Ефимов: современные городские кварталы возведут на востоке Москвы по 15 КРТ
Ефимов: современные городские кварталы возведут на востоке Москвы по 15 КРТ
Современные городские кварталы возведут на востоке Москвы в рамках 15 проектов КРТ, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 14.11.2025
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Современные городские кварталы возведут на востоке Москвы в рамках 15 проектов КРТ, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Проработанные городом 15 проектов КРТ на востоке столицы предусматривают реорганизацию 132,2 гектара депрессивных площадок. Более половины площади – это территории пяти бывших промзон. В совокупности на всех участках построят свыше 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Кроме того, здесь построят свыше 713 тысяч квадратных метров различной инфраструктуры, в том числе три детских сада на 850 мест и две школы на 2 тысячи мест. Также планируются два образовательных комплекса для 3 тысяч учеников и 700 дошкольников, объекты здравоохранения, спорта, культуры. В рамках проектов обустроят паркинги и коммунальные базы для городских организаций сферы ЖКХ, добавляется в пресс-релизе.
В сообщении указывается, что проекты реализуют в семи районах округа, на востоке Москвы появится свыше 15 тысяч рабочих мест.