Ефимов: современные городские кварталы возведут на востоке Москвы по 15 КРТ

Кроме того, здесь построят свыше 713 тысяч квадратных метров различной инфраструктуры, в том числе три детских сада на 850 мест и две школы на 2 тысячи мест. Также планируются два образовательных комплекса для 3 тысяч учеников и 700 дошкольников, объекты здравоохранения, спорта, культуры. В рамках проектов обустроят паркинги и коммунальные базы для городских организаций сферы ЖКХ, добавляется в пресс-релизе.