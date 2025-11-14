Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: на станции "Кленовый бульвар" завершили конструкцию котлована
13:12 14.11.2025
Ефимов: на станции "Кленовый бульвар" завершили конструкцию котлована
Ефимов: на станции "Кленовый бульвар" завершили конструкцию котлована
Ефимов: на станции "Кленовый бульвар" завершили конструкцию котлована

Ефимов: на станции "Кленовый бульвар" завершили устройство конструкции котлована

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Устройство ограждающей конструкции котлована завершили на строящейся станции метро "Кленовый бульва" будущей Бирюлевской линии, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Строители завершили устройство ограждающей конструкции котлована станции "Кленовый бульвар" с применением метода "стена в грунте". Всего к настоящему моменту на будущем станционном комплексе выполнено почти 14 тысяч кубометров ограждающих конструкций и разработано свыше 55 тысяч "кубов" грунта", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что такие же земляные работы с устройством креплений котлованов проводят в притоннельных сооружениях станционного комплекса, общестроительная готовность которого составляет 10%.
Также строителям предстоит провести устройство монолитных конструкций, отделку и монтаж инженерных сетей и оборудования. Кроме того, идут подготовительные работы к старту тоннелепроходческого комплекса в сторону станции "Курьяново" Бирюлевской линии метро, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился, как будет выглядеть новая станция метро "Кленовый бульвар".
 
Москва
 
 
