Ефимов: на станции "Кленовый бульвар" завершили конструкцию котлована

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Устройство ограждающей конструкции котлована завершили на строящейся станции метро "Кленовый бульва" будущей Бирюлевской линии, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Строители завершили устройство ограждающей конструкции котлована станции "Кленовый бульвар" с применением метода "стена в грунте". Всего к настоящему моменту на будущем станционном комплексе выполнено почти 14 тысяч кубометров ограждающих конструкций и разработано свыше 55 тысяч "кубов" грунта", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что такие же земляные работы с устройством креплений котлованов проводят в притоннельных сооружениях станционного комплекса, общестроительная готовность которого составляет 10%.

Также строителям предстоит провести устройство монолитных конструкций, отделку и монтаж инженерных сетей и оборудования. Кроме того, идут подготовительные работы к старту тоннелепроходческого комплекса в сторону станции "Курьяново" Бирюлевской линии метро, добавляется в пресс-релизе.