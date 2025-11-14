Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: свыше тысячи жителей Кузьминок начали осмотр квартир по реновации - РИА Новости, 14.11.2025
09:12 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/efimov-2054839689.html
Ефимов: свыше тысячи жителей Кузьминок начали осмотр квартир по реновации
Ефимов: свыше тысячи жителей Кузьминок начали осмотр квартир по реновации - РИА Новости, 14.11.2025
Ефимов: свыше тысячи жителей Кузьминок начали осмотр квартир по реновации
Свыше тысячи жителей района Кузьминки начали осмотр новых квартир в рамках программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T09:12:00+03:00
2025-11-14T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: свыше тысячи жителей Кузьминок начали осмотр квартир по реновации

Ефимов: свыше тысячи жителей Кузьминок начали осмотр новых квартир по реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Свыше тысячи жителей района Кузьминки начали осмотр новых квартир в рамках программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В районе Кузьминки под заселение переданы 18 новостроек по программе реновации, две из них – в этом году. Они расположены по адресам: улица Маршала Чуйкова, дом 9Б, и улица Юных Ленинцев, дом 99, корпус 2. Туда переедут более тысячи жителей четырех старых домов", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что на первых этажах новостроек начали работу центры информирования по переселению. Здесь жители смогут задать вопросы, касающиеся переезда, и оформить услуги в рамках суперсервиса "Переезд по программе реновации".
Всего в Кузьминках расселят жителей из 287 домов, новое жилье получат более 64 тысяч москвичей, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новые дома в рамках программы реновации экономят до 40% ресурсов, если сравнивать со старыми пятиэтажками.
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
