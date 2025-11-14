Ефимов: свыше тысячи жителей Кузьминок начали осмотр квартир по реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Свыше тысячи жителей района Кузьминки начали осмотр новых квартир в рамках программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В районе Кузьминки под заселение переданы 18 новостроек по программе реновации, две из них – в этом году. Они расположены по адресам: улица Маршала Чуйкова, дом 9Б, и улица Юных Ленинцев, дом 99, корпус 2. Туда переедут более тысячи жителей четырех старых домов", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что на первых этажах новостроек начали работу центры информирования по переселению. Здесь жители смогут задать вопросы, касающиеся переезда, и оформить услуги в рамках суперсервиса "Переезд по программе реновации".

Всего в Кузьминках расселят жителей из 287 домов, новое жилье получат более 64 тысяч москвичей, добавляется в пресс-релизе.