В Челябинской области в ДТП с автобусом пострадали семь человек

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя - РИА Новости. Пятеро учащихся, педагог и водитель пострадали в ДТП с автобусом, перевозившим детей, и автомобилем "МАЗ" с полуприцепом в Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.