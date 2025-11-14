Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области в ДТП с автобусом пострадали семь человек
14.11.2025
В Челябинской области в ДТП с автобусом пострадали семь человек
В Челябинской области в ДТП с автобусом пострадали семь человек
Пятеро учащихся, педагог и водитель пострадали в ДТП с автобусом, перевозившим детей, и автомобилем "МАЗ" с полуприцепом в Челябинской области, сообщили РИА... РИА Новости, 14.11.2025
происшествия
челябинская область
челябинск
миасс
минский автомобильный завод
гибдд мвд рф
следственный комитет россии (ск рф)
челябинская область
челябинск
миасс
В Челябинской области в ДТП с автобусом пострадали семь человек

В ДТП с автобусом в Челябинской области пострадали 5 учеников, педагог, водитель

Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя - РИА Новости. Пятеро учащихся, педагог и водитель пострадали в ДТП с автобусом, перевозившим детей, и автомобилем "МАЗ" с полуприцепом в Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
Как отметила в пятницу областная ГАИ, около 09.30 (07.30 мск) на 1784-м километре автодороги М-5 "Урал" произошло столкновение автобуса Setra с попутно двигавшимся автомобилем "МАЗ". По предварительным данным, причиной ДТП стали гололед и действия водителей. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что автобус перевозил группы детей из Челябинска на курорт "Солнечная долина" в Миассе, в салоне находился 51 ребенок. Нарушений правил организованной перевозки несовершеннолетних не выявлено. По данным СУ СК, пятерым несовершеннолетним понадобилась медицинская помощь после ДТП на автодороге М-5 "Урал".
«
"Пятеро учащихся, сопровождающий педагог и водитель пострадали в результате ДТП. Пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении министерства.
Происшествия
 
 
