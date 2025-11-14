https://ria.ru/20251114/dtp-2054943544.html
В Архангельской области столкнулись три легковушки и микроавтобус
В Архангельской области столкнулись три легковушки и микроавтобус - РИА Новости, 14.11.2025
В Архангельской области столкнулись три легковушки и микроавтобус
Три легковых автомобиля и микроавтобус с 20 пассажирами столкнулись на трассе М8 "Холмогоры" в Архангельской области, предварительно, шесть человек пострадали,... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T11:16:00+03:00
2025-11-14T11:16:00+03:00
2025-11-14T11:16:00+03:00
происшествия
архангельская область
архангельск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104540/87/1045408718_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_69c731d8b7863a9fa7a32936b74c6b1a.jpg
https://ria.ru/20251114/krym-2054930865.html
архангельская область
архангельск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104540/87/1045408718_78:0:1715:1228_1920x0_80_0_0_e607e4479d2d032be9a28c43ed26f7f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, архангельская область, архангельск
Происшествия, Архангельская область, Архангельск
В Архангельской области столкнулись три легковушки и микроавтобус
В Архангельской области столкнулись легковушки и микроавтобус с 20 пассажирами
МУРМАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Три легковых автомобиля и микроавтобус с 20 пассажирами столкнулись на трассе М8 "Холмогоры" в Архангельской области, предварительно, шесть человек пострадали, сообщили в региональном УМВД.
Утром в пятницу в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 1216-го километра федеральной автодороги М8 "Холмогоры" (микрорайон Зеленый Бор). По предварительной информации, около 8.00 водитель автомобиля Hovar не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение. За ним остановились машины Jetour и Changan, после чего, не выдержав безопасную дистанцию, на иномарки совершил наезд маршрутный микроавтобус, в салоне которого находилось порядка 20 пассажиров.
"В результате ДТП пострадали водители Hovar, Changan и четверо пассажиров микроавтобуса. В настоящий момент их осматривают врачи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время движение на федеральной автодороге в сторону Архангельска
организовано по одной полосе.