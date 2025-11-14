Рейтинг@Mail.ru
В Архангельской области столкнулись три легковушки и микроавтобус - РИА Новости, 14.11.2025
11:16 14.11.2025
В Архангельской области столкнулись три легковушки и микроавтобус
В Архангельской области столкнулись три легковушки и микроавтобус - РИА Новости, 14.11.2025
В Архангельской области столкнулись три легковушки и микроавтобус
Три легковых автомобиля и микроавтобус с 20 пассажирами столкнулись на трассе М8 "Холмогоры" в Архангельской области, предварительно, шесть человек пострадали,... РИА Новости, 14.11.2025
происшествия, архангельская область, архангельск
Происшествия, Архангельская область, Архангельск
В Архангельской области столкнулись три легковушки и микроавтобус

В Архангельской области столкнулись легковушки и микроавтобус с 20 пассажирами

© Fotolia / Irina84Автомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Fotolia / Irina84
Автомобиль полиции. Архивное фото
МУРМАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Три легковых автомобиля и микроавтобус с 20 пассажирами столкнулись на трассе М8 "Холмогоры" в Архангельской области, предварительно, шесть человек пострадали, сообщили в региональном УМВД.
Утром в пятницу в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 1216-го километра федеральной автодороги М8 "Холмогоры" (микрорайон Зеленый Бор). По предварительной информации, около 8.00 водитель автомобиля Hovar не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение. За ним остановились машины Jetour и Changan, после чего, не выдержав безопасную дистанцию, на иномарки совершил наезд маршрутный микроавтобус, в салоне которого находилось порядка 20 пассажиров.
"В результате ДТП пострадали водители Hovar, Changan и четверо пассажиров микроавтобуса. В настоящий момент их осматривают врачи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время движение на федеральной автодороге в сторону Архангельска организовано по одной полосе.
Пассажирский поезд на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Двенадцать поездов в сообщении с Крымом идут с задержкой
Вчера, 10:11
 
ПроисшествияАрхангельская областьАрхангельск
 
 
