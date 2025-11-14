В Архангельской области столкнулись три легковушки и микроавтобус

МУРМАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Три легковых автомобиля и микроавтобус с 20 пассажирами столкнулись на трассе М8 "Холмогоры" в Архангельской области, предварительно, шесть человек пострадали, сообщили в региональном УМВД.

Утром в пятницу в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 1216-го километра федеральной автодороги М8 "Холмогоры" (микрорайон Зеленый Бор). По предварительной информации, около 8.00 водитель автомобиля Hovar не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение. За ним остановились машины Jetour и Changan, после чего, не выдержав безопасную дистанцию, на иномарки совершил наезд маршрутный микроавтобус, в салоне которого находилось порядка 20 пассажиров.