На трассе в Челябинской области столкнулись шесть машин
09:17 14.11.2025
На трассе в Челябинской области столкнулись шесть машин
На трассе в Челябинской области столкнулись шесть машин
происшествия
челябинская область
златоуст
гибдд мвд рф
челябинская область
златоуст
происшествия, челябинская область, златоуст, гибдд мвд рф
Происшествия, Челябинская область, Златоуст, ГИБДД МВД РФ
На трассе в Челябинской области столкнулись шесть машин

Движение на трассе М-5 в Челябинской области перекрыто после ДТП с шестью авто

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Шесть транспортных средств столкнулись на участке федеральной трассы М5 в Челябинской области, движение на этом месте перекрыто, сообщила пресс-служба областной ГАИ.
"Госавтоинспекция информирует о дорожной обстановке: на 1774-м км М-5 "Урал" (Москва-Челябинск) произошло дорожно-транспортное происшествие, без пострадавших, с участием шести транспортных средств, между городами Златоуст и Миасс", - говорится в сообщении.
Сотрудниками Госавтоинспекции временно перекрыто движение в обоих направлениях с 1764 км по 1778 км, отмечает ГАИ.
Происшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
