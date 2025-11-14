https://ria.ru/20251114/dtp-2054922032.html
На трассе в Челябинской области столкнулись шесть машин
На трассе в Челябинской области столкнулись шесть машин
Шесть транспортных средств столкнулись на участке федеральной трассы М5 в Челябинской области, движение на этом месте перекрыто, сообщила пресс-служба областной РИА Новости, 14.11.2025
происшествия
челябинская область
златоуст
гибдд мвд рф
