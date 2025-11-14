https://ria.ru/20251114/dtp-2054907044.html
Во Владивостоке умерла одна из пострадавших в ДТП с иномаркой
Во Владивостоке умерла одна из пострадавших в ДТП с иномаркой - РИА Новости, 14.11.2025
Во Владивостоке умерла одна из пострадавших в ДТП с иномаркой
Одна из пяти пострадавших в аварии, когда иномарка врезалась в пит-стоп во Владивостоке, скончалась в машине скорой помощи, сообщили РИА Новости в УМВД РФ по... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T06:28:00+03:00
2025-11-14T06:28:00+03:00
2025-11-14T06:28:00+03:00
происшествия
владивосток
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054902865_0:105:1176:767_1920x0_80_0_0_670da42851a0f4dd4f535e3c1b97be01.jpg
https://ria.ru/20251114/dtp-2054905080.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054902865_7:0:1170:872_1920x0_80_0_0_d14185072164655d151ee2813190bd73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке умерла одна из пострадавших в ДТП с иномаркой
Одна из пострадавших при наезде авто на пит-стоп во Владивостоке умерла в скорой
ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Одна из пяти пострадавших в аварии, когда иномарка врезалась в пит-стоп во Владивостоке, скончалась в машине скорой помощи, сообщили РИА Новости в УМВД РФ по Приморскому краю.
Ранее главное управление МЧС
по региону сообщило, что иномарка врезалась в придорожное кафе на улице Катерная. Спасатели деблокировали водителя автомобиля и персонал кафе. Пострадали четверо – трое сотрудников пит-стопа и водитель, одна сотрудница кафе погибла, сообщали в главке.
"По предварительной информации, водитель автомашины Mitsubishi Eclipse Cross, двигаясь по улице Катерная, совершил наезд на пит-стоп. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили пять человек (водитель кроссовера и четыре работника пит-стопа). Одна из пострадавших сотрудниц точки быстрого питания скончалась в карете скорой медицинской помощи", - сказал собеседник.
По его словам, устанавливаются обстоятельства происшествия.