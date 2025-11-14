Во Владивостоке умерла одна из пострадавших в ДТП с иномаркой

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Одна из пяти пострадавших в аварии, когда иномарка врезалась в пит-стоп во Владивостоке, скончалась в машине скорой помощи, сообщили РИА Новости в УМВД РФ по Приморскому краю.

"По предварительной информации, водитель автомашины Mitsubishi Eclipse Cross, двигаясь по улице Катерная, совершил наезд на пит-стоп. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили пять человек (водитель кроссовера и четыре работника пит-стопа). Одна из пострадавших сотрудниц точки быстрого питания скончалась в карете скорой медицинской помощи", - сказал собеседник.