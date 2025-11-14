Рейтинг@Mail.ru
06:28 14.11.2025
Во Владивостоке умерла одна из пострадавших в ДТП с иномаркой
2025-11-14T06:28:00+03:00
2025-11-14T06:28:00+03:00
происшествия
владивосток
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
приморский край
происшествия, владивосток, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке умерла одна из пострадавших в ДТП с иномаркой

Одна из пострадавших при наезде авто на пит-стоп во Владивостоке умерла в скорой

© Фото : МЧС РоссииИномарка врезалась в пит-стоп во Владивостоке
© Фото : МЧС России
Иномарка врезалась в пит-стоп во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Одна из пяти пострадавших в аварии, когда иномарка врезалась в пит-стоп во Владивостоке, скончалась в машине скорой помощи, сообщили РИА Новости в УМВД РФ по Приморскому краю.
Ранее главное управление МЧС по региону сообщило, что иномарка врезалась в придорожное кафе на улице Катерная. Спасатели деблокировали водителя автомобиля и персонал кафе. Пострадали четверо – трое сотрудников пит-стопа и водитель, одна сотрудница кафе погибла, сообщали в главке.
"По предварительной информации, водитель автомашины Mitsubishi Eclipse Cross, двигаясь по улице Катерная, совершил наезд на пит-стоп. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили пять человек (водитель кроссовера и четыре работника пит-стопа). Одна из пострадавших сотрудниц точки быстрого питания скончалась в карете скорой медицинской помощи", - сказал собеседник.
По его словам, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Во Владивостоке сообщили подробности ДТП, в котором погибла женщина
