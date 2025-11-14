Рейтинг@Mail.ru
Тюкавин попросил не показывать его Telegram-канал Карпину
Футбол
 
19:55 14.11.2025
Тюкавин попросил не показывать его Telegram-канал Карпину
Тюкавин попросил не показывать его Telegram-канал Карпину
Карпин рассказал, за какой клуб болел в детстве
Тюкавин попросил не показывать его Telegram-канал Карпину

СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболист московского "Динамо" и сборной России Константин Тюкавин попросил не показывать его Telegram-канал главному тренеру национальной команды и "бело-голубых" Валерию Карпину из-за того, что он публикует туда свой рацион, который может не понравиться специалисту.
"Не передавайте мой Telegram-канал Валерию Георгиевичу, а то я туда выкладываю пельмешки, сырники", - сказал Тюкавин на пресс-конференции.
Сборная России в субботу проведет товарищеский матч против команды Чили в Сочи на стадионе "Фишт". Начало - 18:00 мск.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Карпин рассказал, за какой клуб болел в детстве
14 ноября, 13:38
 
Футбол
 
