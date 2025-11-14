Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки казанского "Динамо" потерпели первое поражение в Суперлиге - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Волейбол
 
16:19 14.11.2025
Волейболистки казанского "Динамо" потерпели первое поражение в Суперлиге
Волейболистки казанского "Динамо" потерпели первое поражение в Суперлиге
Казанское "Динамо" в гостях уступило "Уралочке-НТМК" из Екатеринбурга в матче восьмого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд. РИА Новости Спорт, 14.11.2025
2025
Новости
спорт, уралочка-нтмк, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Уралочка-НТМК, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Волейболистки казанского "Динамо" потерпели первое поражение в Суперлиге

Волейболистки казанского "Динамо" впервые проиграли в новом сезоне Суперлиги

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Казанское "Динамо" в гостях уступило "Уралочке-НТМК" из Екатеринбурга в матче восьмого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась победой хозяек со счетом 3-1 (16:25, 25:22, 27:25, 25:23).
Казанское "Динамо" потерпело первое поражение в текущем сезоне после семи побед на старте Суперлиги, команда по-прежнему возглавляет турнирную таблицу. "Уралочка-НТМК с пятью победами и тремя поражениями, занимает третье место.
В девятом туре "Динамо" примет "Омичку" 18 ноября, "Уралочка-НТМК" на следующий день сыграет с челябинским клубом "Динамо-Метар".
Михаил Лабинский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Волейболисты казанского "Зенита" выиграли все шесть матчей со старта сезона
Волейбол
 
