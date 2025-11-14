https://ria.ru/20251114/dinamo-2055023910.html
Волейболистки казанского "Динамо" потерпели первое поражение в Суперлиге
Казанское "Динамо" в гостях уступило "Уралочке-НТМК" из Екатеринбурга в матче восьмого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд. РИА Новости Спорт, 14.11.2025
