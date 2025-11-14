Канадский хоккеист рассказал, чем его близких поразила Москва

«

"Я горд играть за клуб с такой историей - это топ-уровень. Благодарен, что меня выменяли в прошлом году. Чувствую себя счастливым, занимаюсь любимым делом, рядом семья и даже собака. Конечно, близкие в недоумении, насколько красиво, чисто и безопасно в Москве. Не просто так это один из лучших городов мира", - приводит слова Сикьюры Metaratings.