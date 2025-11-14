Рейтинг@Mail.ru
Канадский хоккеист рассказал, чем его близких поразила Москва
Хоккей
 
12:48 14.11.2025
Канадский хоккеист рассказал, чем его близких поразила Москва
Канадский хоккеист рассказал, чем его близких поразила Москва
Канадский хоккеист московского "Динамо" Дилан Сикьюра рассказал, что его близких поразили в Москве чистота и безопасность. РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Канадский хоккеист рассказал, чем его близких поразила Москва

Хоккеист Сикьюра: близкие в недоумении, насколько красиво и безопасно в Москве

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Канадский хоккеист московского "Динамо" Дилан Сикьюра рассказал, что его близких поразили в Москве чистота и безопасность.
Сикьюра перешел в "Динамо" в декабре 2024 года из челябинского "Трактора". На счету 30-летнего нападающего 59 очков (26 голов + 33 передачи) в 98 матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«

"Я горд играть за клуб с такой историей - это топ-уровень. Благодарен, что меня выменяли в прошлом году. Чувствую себя счастливым, занимаюсь любимым делом, рядом семья и даже собака. Конечно, близкие в недоумении, насколько красиво, чисто и безопасно в Москве. Не просто так это один из лучших городов мира", - приводит слова Сикьюры Metaratings.

Станция метро Комсомольская - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Футболист "Спартака" сравнил метро Парижа и Москвы
6 ноября, 23:19
 
