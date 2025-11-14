Рейтинг@Mail.ru
На подростка, совершившего поджог в Одинцово, завели дело о теракте - РИА Новости, 14.11.2025
15:49 14.11.2025
На подростка, совершившего поджог в Одинцово, завели дело о теракте
На подростка, совершившего поджог в Одинцово, завели дело о теракте - РИА Новости, 14.11.2025
На подростка, совершившего поджог в Одинцово, завели дело о теракте
Уголовное дело о теракте возбуждено против 16-летнего подростка, совершившего поджог на железнодорожной станции в подмосковном Одинцово после предложения о... РИА Новости, 14.11.2025
происшествия
россия
одинцово
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
одинцово
московская область (подмосковье)
происшествия, россия, одинцово, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Одинцово, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
На подростка, совершившего поджог в Одинцово, завели дело о теракте

СК возбудил дело о теракте против поджегшего ж/д станцию подростка в Одинцово

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено против 16-летнего подростка, совершившего поджог на железнодорожной станции в подмосковном Одинцово после предложения о заработке в мессенджере, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Предъявлено обвинение 16-летнему жителю Московской области в совершении преступления, предусмотренного пунктам "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 12 ноября 16-летний юноша получил в мессенджере предложение совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры за вознаграждение. Подросток согласился, прибыл на 25-й километр Белорусского направления Московской железной дороги и поджег релейный шкаф ж/д на станции в Одинцово.
Отмечается, что силовики задержали подростка, он уже арестован. Правоохранители устанавливают все обстоятельства, причины и условия произошедшего.
"Следственный комитет России призывает граждан, особенно подростков и их родителей, к бдительности во избежание их вовлечения представителями спецслужб иностранных государств в преступную деятельность. Важно помнить, что посягательства на объекты транспортной инфраструктуры квалифицируются следствием как преступления террористической направленности. За их совершение предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. Если такие действия привели к гибели человека, виновному может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - подчеркнули в ведомстве.
ПроисшествияРоссияОдинцовоМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
