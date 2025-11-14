На подростка, совершившего поджог в Одинцово, завели дело о теракте

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено против 16-летнего подростка, совершившего поджог на железнодорожной станции в подмосковном Одинцово после предложения о заработке в мессенджере, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

"Следственный комитет России призывает граждан, особенно подростков и их родителей, к бдительности во избежание их вовлечения представителями спецслужб иностранных государств в преступную деятельность. Важно помнить, что посягательства на объекты транспортной инфраструктуры квалифицируются следствием как преступления террористической направленности. За их совершение предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. Если такие действия привели к гибели человека, виновному может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - подчеркнули в ведомстве.