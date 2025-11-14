Супруга экс-мэра Сочи отказалась от голодовки в СИЗО

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Супруга экс-мэра Сочи Янина Копайгородская отказалась проводить голодовку, когда ей разъяснили порядок предоставления свиданий в СИЗО, сообщили журналистам в столичном главке ФСИН РФ.

"Обвиняемая Копайгородская Я., после проведения разъяснительной работы о порядке предоставления свиданий, отказалась от объявленной голодовки в следственном изоляторе", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в СМИ и интернете распространяется информация о том, что администрация СИЗО-6 препятствует встречам Копайгородской с ее несовершеннолетними детьми.

Между тем, уточнили в ГУ ФСИН , согласно законодательству, свидание с родственниками осуществляется с письменного разрешения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело.

"В случае получения разрешения от следователя, в производстве которого находится уголовное дело Копайгородской, администрация СИЗО предоставляет свидания с детьми", - сообщается в релизе.

Хостинский районный суд Сочи привлек Федеральное агентство по управлению государственным имуществом к делу Копайгородского, активы которого Генпрокуратура РФ требует изъять в доход государства, и назначил заседание на 18 ноября. ГП в своем иске потребовала обратить в доход государства активы экс-мэра Сочи, оцениваемые в почти 1,7 миллиарда рублей, а также взыскать с бывшего чиновника 215 миллионов рублей как эквивалент стоимости имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. Янина Копайгородская и его мать Галина Копайгородская значатся среди соответчиков по иску.

Алексею Копайгородскому и его супруге Янине вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Копайгородскому также инкриминировали получение при посредничестве жены от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей (статьи 290 УК РФ и 291.1 УК РФ).