20:00 14.11.2025 (обновлено: 23:38 14.11.2025)
Супруга экс-мэра Сочи отказалась от голодовки в СИЗО
Супруга экс-мэра Сочи отказалась от голодовки в СИЗО
происшествия, россия, сочи, алексей копайгородский, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), сизо-6, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Сочи, Алексей Копайгородский, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), СИЗО-6, Генеральная прокуратура РФ
Супруга экс-мэра Сочи отказалась от голодовки в СИЗО

Супруга экс-мэра Сочи Копайгородской отказалась от голодовки

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Супруга экс-мэра Сочи Янина Копайгородская отказалась проводить голодовку, когда ей разъяснили порядок предоставления свиданий в СИЗО, сообщили журналистам в столичном главке ФСИН РФ.
"Обвиняемая Копайгородская Я., после проведения разъяснительной работы о порядке предоставления свиданий, отказалась от объявленной голодовки в следственном изоляторе", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что в СМИ и интернете распространяется информация о том, что администрация СИЗО-6 препятствует встречам Копайгородской с ее несовершеннолетними детьми.
Между тем, уточнили в ГУ ФСИН, согласно законодательству, свидание с родственниками осуществляется с письменного разрешения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело.
"В случае получения разрешения от следователя, в производстве которого находится уголовное дело Копайгородской, администрация СИЗО предоставляет свидания с детьми", - сообщается в релизе.
Хостинский районный суд Сочи привлек Федеральное агентство по управлению государственным имуществом к делу Копайгородского, активы которого Генпрокуратура РФ требует изъять в доход государства, и назначил заседание на 18 ноября. ГП в своем иске потребовала обратить в доход государства активы экс-мэра Сочи, оцениваемые в почти 1,7 миллиарда рублей, а также взыскать с бывшего чиновника 215 миллионов рублей как эквивалент стоимости имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. Янина Копайгородская и его мать Галина Копайгородская значатся среди соответчиков по иску.
Алексею Копайгородскому и его супруге Янине вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Копайгородскому также инкриминировали получение при посредничестве жены от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей (статьи 290 УК РФ и 291.1 УК РФ).
Янине Копайгородской также предъявили обвинение по части 2 статьи 309 УК РФ (принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний). Следствие посчитало, что она пыталась оказать давление на свидетелей по уголовному делу. По этой причине суд в начале марта перевел Копайгородскую из-под домашнего ареста в СИЗО.
Олег Чемезов - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Суд продлил арест экс-вице-губернатору Свердловской области
13 ноября, 16:35
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
