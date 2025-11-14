https://ria.ru/20251114/chekalina-2054971710.html
Стало известно, с кем блогер Чекалина может общаться под домашним арестом
Стало известно, с кем блогер Чекалина может общаться под домашним арестом - РИА Новости, 14.11.2025
Стало известно, с кем блогер Чекалина может общаться под домашним арестом
Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) под домашним арестом нельзя общаться только с другими участниками процесса, на остальных людей запрет не распространяется,... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T13:14:00+03:00
2025-11-14T13:14:00+03:00
2025-11-14T13:14:00+03:00
москва
россия
артем чекалин
валерия чекалина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976495952_0:250:2047:1401_1920x0_80_0_0_0aeeb2d43c1be8054771c3e0aa5c70c0.jpg
https://ria.ru/20251025/chekalin-2050593479.html
https://ria.ru/20251113/mosgorsud-2054723722.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976495952_0:272:2047:1808_1920x0_80_0_0_1d9273d00c35e012a158d3c382378542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, артем чекалин, валерия чекалина
Москва, Россия, Артем Чекалин, Валерия Чекалина
Стало известно, с кем блогер Чекалина может общаться под домашним арестом
Блогеру Чекалиной запретили общаться только с другими участниками процесса
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) под домашним арестом нельзя общаться только с другими участниками процесса, на остальных людей запрет не распространяется, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Запретить Чекалиной
использование почтой, интернетом, телефонные переговоры возможны только для вызова экстренных служб. Запретить общаться с другими участниками процесса", - сказано в документе.
Источник РИА Новости ранее сообщил, что обвиняемая снова готовится стать матерью.
В ближайшее время Гагаринский суд Москвы
приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении блогера и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Дата пока не назначена.
Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.
Чекалины обвиняются в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ
на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой.
Дело третьего фигуранта - партнера Чекалиных Романа Вишняка - рассмотрит этот же суд в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Ранее он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.
По данным следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины и Вишняк, а также соучастники при продаже в сети фитнес-марафонов перевели более 251,6 миллиона рублей на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации документов, содержащих ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.