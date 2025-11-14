Стало известно, с кем блогер Чекалина может общаться под домашним арестом

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) под домашним арестом нельзя общаться только с другими участниками процесса, на остальных людей запрет не распространяется, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Запретить Чекалиной использование почтой, интернетом, телефонные переговоры возможны только для вызова экстренных служб. Запретить общаться с другими участниками процесса", - сказано в документе.

Источник РИА Новости ранее сообщил, что обвиняемая снова готовится стать матерью.

В ближайшее время Гагаринский суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении блогера и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Дата пока не назначена.

Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.

Чекалины обвиняются в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой.

Дело третьего фигуранта - партнера Чекалиных Романа Вишняка - рассмотрит этот же суд в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Ранее он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.