Находящаяся под домашним арестом Чекалина беременна в четвертый раз

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), находящаяся под домашним арестом по делу о незаконном выводе из РФ более 250 миллионов рублей, беременна в четвёртый раз, рассказал РИА Новости источник, знакомый с семьёй.
"К материалам следствия приобщена справка о беременности Чекалиной, выданная врачом-гинекологом", - рассказал собеседник агентства.
Суд в Москве рассмотрит дело блогера Митрошиной
11 ноября, 16:28
Сама блогер находится под домашним арестом.
В ближайшее время Гагаринский суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении блогера и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Дата пока не назначена.
Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.
Чекалины обвиняются в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой.
Налоговый долг блогера Лерчек превысил 169 миллионов рублей
13 октября, 18:18
Дело третьего фигуранта - партнера Чекалиных Романа Вишняка рассмотрит этот же суд в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Ранее он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.
По данным следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины и Вишняк, а также соучастники при продаже в сети фитнес-марафонов перевели более 251,6 миллиона рублей на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации документов, содержащих ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.