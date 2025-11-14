Находящаяся под домашним арестом Чекалина беременна в четвертый раз

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), находящаяся под домашним арестом по делу о незаконном выводе из РФ более 250 миллионов рублей, беременна в четвёртый раз, рассказал РИА Новости источник, знакомый с семьёй.

"К материалам следствия приобщена справка о беременности Чекалиной , выданная врачом-гинекологом", - рассказал собеседник агентства.

Сама блогер находится под домашним арестом.

В ближайшее время Гагаринский суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении блогера и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Дата пока не назначена.

Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.

Чекалины обвиняются в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой.

Дело третьего фигуранта - партнера Чекалиных Романа Вишняка рассмотрит этот же суд в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Ранее он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.