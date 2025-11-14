Рейтинг@Mail.ru
Находящаяся под домашним арестом Чекалина беременна в четвертый раз - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:40 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/chekalina-2054912782.html
Находящаяся под домашним арестом Чекалина беременна в четвертый раз
Находящаяся под домашним арестом Чекалина беременна в четвертый раз - РИА Новости, 14.11.2025
Находящаяся под домашним арестом Чекалина беременна в четвертый раз
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), находящаяся под домашним арестом по делу о незаконном выводе из РФ более 250 миллионов рублей, беременна в четвёртый раз,... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T07:40:00+03:00
2025-11-14T07:40:00+03:00
россия
москва
артем чекалин
валерия чекалина
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976495952_0:250:2047:1401_1920x0_80_0_0_0aeeb2d43c1be8054771c3e0aa5c70c0.jpg
https://ria.ru/20251111/sud-2054246392.html
https://ria.ru/20251013/dolg-2048028587.html
https://ria.ru/20250414/lerchek-2011067041.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976495952_0:272:2047:1808_1920x0_80_0_0_1d9273d00c35e012a158d3c382378542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, артем чекалин, валерия чекалина, общество
Россия, Москва, Артем Чекалин, Валерия Чекалина, Общество
Находящаяся под домашним арестом Чекалина беременна в четвертый раз

Блогер Чекалина беременна в четвертый раз, сообщил источник

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), находящаяся под домашним арестом по делу о незаконном выводе из РФ более 250 миллионов рублей, беременна в четвёртый раз, рассказал РИА Новости источник, знакомый с семьёй.
"К материалам следствия приобщена справка о беременности Чекалиной, выданная врачом-гинекологом", - рассказал собеседник агентства.
Александра Митрошина в суде - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Суд в Москве рассмотрит дело блогера Митрошиной
11 ноября, 16:28
Сама блогер находится под домашним арестом.
В ближайшее время Гагаринский суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении блогера и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Дата пока не назначена.
Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.
Чекалины обвиняются в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой.
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Налоговый долг блогера Лерчек превысил 169 миллионов рублей
13 октября, 18:18
Дело третьего фигуранта - партнера Чекалиных Романа Вишняка рассмотрит этот же суд в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Ранее он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.
По данным следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины и Вишняк, а также соучастники при продаже в сети фитнес-марафонов перевели более 251,6 миллиона рублей на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации документов, содержащих ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Троицком районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Суд взыскал задолженность с блогера Лерчек по коммунальным платежам
14 апреля, 03:46
 
РоссияМоскваАртем ЧекалинВалерия ЧекалинаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала