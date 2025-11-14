В Крыму объявили опасность атаки беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России.

"Экстренная информация: беспилотная опасность в Республике Крым", - говорится в сообщении.

Беспилотная опасность действовала в Крыму практически на протяжении всего дня пятницы и была отменена вечером на 54 минуты.