Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Большинство (77,8%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 75,3% граждан РФ одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов РИА Новости, 14.11.2025
россия
