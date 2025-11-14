Рейтинг@Mail.ru
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 14.11.2025
10:46 14.11.2025
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос ВЦИОМ
россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, политика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ, Политика
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Большинство (77,8%) россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 75,3% граждан РФ одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Путину доверяют 77,8% опрошенных россиян, недоверие главе государства выразили 17% респондентов. Кроме того, 75,3% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 15,1%.
Работу правительства России одобряют 47% россиян, не одобряют - 20,9%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 58,3% респондентов, 20,2% сказали, что не доверяют ему.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 3 по 9 ноября 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть
3 ноября, 04:01
 
Россия Владимир Путин Михаил Мишустин ВЦИОМ Политика
 
 
