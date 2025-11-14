Рейтинг@Mail.ru
Стала известна стоимость билетов на Кубок Первого канала по хоккею - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:08 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/bilet-2055058441.html
Стала известна стоимость билетов на Кубок Первого канала по хоккею
Стала известна стоимость билетов на Кубок Первого канала по хоккею - РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Стала известна стоимость билетов на Кубок Первого канала по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) на своем официальном сайте объявила о старте продажи билетов на Кубок Первого канала 2025 года. РИА Новости Спорт, 14.11.2025
2025-11-14T18:08:00+03:00
2025-11-14T18:08:00+03:00
хоккей
спорт
россия
белоруссия
казахстан
федерация хоккея россии (фхр)
международная федерация хоккея (iihf)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894100915_0:94:1014:664_1920x0_80_0_0_8017dd8f12fd66754e9764c3e5e4a0fc.jpg
/20251114/ovechkin-2054915320.html
россия
белоруссия
казахстан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894100915_0:0:886:664_1920x0_80_0_0_fc3c7a4bf83f66661af27cc4a9399f46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, белоруссия, казахстан, федерация хоккея россии (фхр), международная федерация хоккея (iihf)
Хоккей, Спорт, Россия, Белоруссия, Казахстан, Федерация хоккея России (ФХР), Международная федерация хоккея (IIHF)
Стала известна стоимость билетов на Кубок Первого канала по хоккею

Минимальная стоимость билетов на Кубок Первого канала составляет 100 руб

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШайба в воротах
Шайба в воротах - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Шайба в воротах. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Федерация хоккея России (ФХР) на своем официальном сайте объявила о старте продажи билетов на Кубок Первого канала 2025 года.
Турнир пройдет в Новосибирске с 10 по 14 декабря. Соперниками сборной России станут команды Белоруссии и Казахстана.
Билеты на матч сборной Белоруссии и Казахстана стоят от 100 до 500 рублей. Билеты на оба матча сборной России стоят от 600 до 12500 рублей. На турнир 3х3 можно попасть за сумму от 1800 до 12000 рублей.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В феврале 2025-го организация продлила отстранение до чемпионата мира 2026 года в Швейцарии.
Вратарь Флориды Пантерз Сергей Бобровский, нападающий Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин и форвард Флориды Брэд Маршан после матча - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Овечкин и Маршан обменялись свитерами после матча
14 ноября, 08:12
 
ХоккейСпортРоссияБелоруссияКазахстанФедерация хоккея России (ФХР)Международная федерация хоккея (IIHF)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала