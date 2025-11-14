https://ria.ru/20251114/bilet-2055058441.html
Стала известна стоимость билетов на Кубок Первого канала по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) на своем официальном сайте объявила о старте продажи билетов на Кубок Первого канала 2025 года. РИА Новости Спорт, 14.11.2025
Минимальная стоимость билетов на Кубок Первого канала составляет 100 руб