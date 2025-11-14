СМИ рассказали о месте России в рейтинге сильнейших армий мира

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В рейтинге военной мощи Global Firepower Россия занимает второе место, пишет Business Insider.
«
"C оценкой PowerIndex 0.0788 Россия занимает второе место среди самых могущественных армий мира. Помимо неядерной боевой мощи, она также обладает значительным ядерным потенциалом, который в рейтинге Global Firepower не учитывался", — говорится в публикации.
В материале указали, что Россия занимает первенство по определенным типам транспортных средств и вооружений, таким как самоходная и буксируемая артиллерия, реактивные системы залпового огня и флот минно-тральных кораблей.
Рейтинг Global Firepower (GFP) составляется с 2005 года и входит в сеть Military Factory, которая дает информацию о вооружении стран.
В октябре 2024-го журнал U.S. News and World Report признал российскую армию сильнейшей в мире. По его оценкам, США занимают второе место по военной мощи, на третьем — израильская армия. Украинская армия указана на восьмой строчке рейтинга.