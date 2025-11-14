Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о месте России в рейтинге сильнейших армий мира - РИА Новости, 14.11.2025
12:13 14.11.2025 (обновлено: 14:04 14.11.2025)
СМИ рассказали о месте России в рейтинге сильнейших армий мира
В рейтинге военной мощи Global Firepower Россия занимает второе место, пишет Business Insider. РИА Новости, 14.11.2025
россия, сша, в мире
Россия, США, В мире
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В рейтинге военной мощи Global Firepower Россия занимает второе место, пишет Business Insider.
"C оценкой PowerIndex 0.0788 Россия занимает второе место среди самых могущественных армий мира. Помимо неядерной боевой мощи, она также обладает значительным ядерным потенциалом, который в рейтинге Global Firepower не учитывался", — говорится в публикации.
В материале указали, что Россия занимает первенство по определенным типам транспортных средств и вооружений, таким как самоходная и буксируемая артиллерия, реактивные системы залпового огня и флот минно-тральных кораблей.
Рейтинг Global Firepower (GFP) составляется с 2005 года и входит в сеть Military Factory, которая дает информацию о вооружении стран.
В октябре 2024-го журнал U.S. News and World Report признал российскую армию сильнейшей в мире. По его оценкам, США занимают второе место по военной мощи, на третьем — израильская армия. Украинская армия указана на восьмой строчке рейтинга.
