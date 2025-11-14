Рейтинг@Mail.ru
В дневниках школьников предложили размещать материалы о безопасности - РИА Новости, 14.11.2025
06:35 14.11.2025
В дневниках школьников предложили размещать материалы о безопасности
В дневниках школьников предложили размещать материалы о безопасности
В дневниках школьников предложили размещать материалы о безопасности
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") направила... РИА Новости, 14.11.2025
В дневниках школьников предложили размещать материалы о безопасности

Лантратова предложила размещать в дневниках школьников материалы о безопасности

© РИА Новости / Александр Кряжев
Школьники во время урока
Школьники во время урока
© РИА Новости / Александр Кряжев
Школьники во время урока. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") направила обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением размещать в электронных дневниках школьников профилактические материалы о безопасности, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В среду СК РФ сообщил РИА Новости, что ребенок в Красногорске поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. В свою очередь, детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала, что пострадавший мальчик находится в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка.
Остатки купюры, которой было замаскировано взрывное устройство - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
С места взрыва в Красногорске все еще не сняли оцепление
12 ноября, 15:59
"Считаю необходимым регулярно размещать в электронных дневниках профилактические материалы, направленные на предотвращение взаимодействия детей с подозрительными предметами, найденными на улице", - сказано в документе.
В письме отмечается, что практически все школьники в России ежедневно пользуются электронными образовательными платформами - такими, как "Дневник.ру" и "Мэш". По словам депутата, это создаёт возможность донесения до детей важной информации в удобной и понятной форме.
Лантратова предлагает размещать в электронных дневниках материалы, направленные на предотвращение взаимодействия детей с подозрительными предметами, повышение медиаграмотности в части распознавания деструктивного и манипулятивного контента в интернет, устойчивости к телефонному мошенничеству, а также обучение алгоритму действий в нестандартных или опасных ситуациях.
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Госдуме предложили провести внеочередные уроки безопасности в школах
12 ноября, 20:53
В частности, парламентарий считает целесообразным использовать визуальные и наглядные форматы - комиксы, инфографику и реальные жизненные ситуации, объясняющие алгоритмы действий в опасных или нестандартных ситуациях.
"Информация должна быть изложена сдержанно, доступно и педагогически выверенно, с акцентом на безопасность и осознанное поведение", - подчеркнула Лантратова.
Она также предложила рассмотреть возможность внедрения механизма экстренного уведомления учащихся через всплывающие окна в электронных дневниках. Такие сообщения, по её мнению, могут содержать предупреждения от МЧС или МВД без излишнего нагнетания.
Как отметила депутат, подобная система позволит выстроить современную и реально действующую профилактику детской уязвимости перед криминальными и информационными угрозами.
Вид на Петропавловск-Камчатский. - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Губернатор Камчатки поручил усилить безопасность школ
8 августа, 05:47
 
