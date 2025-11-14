Вильнюс не ответил Минску на предложение провести переговоры

МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Литовская сторона не ответила Минску на предложение провести переговоры между двумя внешнеполитическими ведомствами для поиска путей разрешения ситуации на белорусско-литовской границе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.

"До настоящего времени ответ МИД Литвы на наше предложение не поступал", - сказал пресс-секретарь. По его словам, вместо этого от литовской стороны получено предложение о проведении в начале следующей недели встречи на уровне заместителей руководителей пограничных служб двух стран по вопросу борьбы с трансграничной преступностью.

"Эта инициатива полностью созвучна тем шагам, которые Минск предлагал Вильнюсу на протяжении последних лет: взаимодействие в области охраны и контроля пересечения государственной границы. И мы его, конечно, приветствуем!"- подчеркнул Варанков.

Однако, добавил он, такое взаимодействие не решает вопроса открытия закрытых в одностороннем порядке литовской стороной пунктов пропуска и возобновления через них движения граждан, транспортных средств и грузов. "Еще раз подчеркиваем, что с учетом комплексного характера данного вопроса, его решение возможно только на политико-дипломатическом уровне, чего от нас так ждут граждане Беларуси , Литвы и других государств, включая ЕС . Белорусская сторона к этому готова", - отметил Варанков.

Он также заявил, что "есть и другой, более простой и не предполагающий переговоров вариант". "Литовская сторона может просто отменить свое одностороннее решение о закрытии границы", - констатировал Варанков.

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков 12 ноября сообщил, что Минск направил Литве предложения по возобновлению работы пунктов пропуска на общей границе, ждет ответ, нацелен на скорейшую нормализацию ситуации. При этом он пояснял, что с учетом того, что она зашла дальше полномочий уполномоченных пограничных служб двух стран, принято решение, что дальнейшими переговорами с литовской стороной будет заниматься министерство иностранных дел Белоруссии.

В конце октября правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.