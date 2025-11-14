https://ria.ru/20251114/baba-yaga-2055066403.html
В "Сочи Парке" открыли вакансию и. о. Бабы Яги
СОЧИ, 14 нояб – РИА Новости.
Кандидата на должность исполняющего обязанности Бабы Яги с зарплатой от 250 тысяч рублей в месяц ищут в "Сочи Парке", описание вакансии опубликовали в Telegram-канале
тематического парка.
«
"В "Сочи Парке" открылась официальная вакансия Бабы Яги… Кто-то должен поддерживать сказочный беспорядок в избушке, пугать гостей на аттракционах и держать в узде Змея Горыныча, чтобы не выгорел огнедышащий", - говорится в сообщении.
О "сказочных" условиях работы, графике и денежном вознаграждении рассказали на официальной странице "Сочи Парка" на сайте hh.ru: график сменный - два через два дня по 11 часов. Будущему и. о. Бабы Яги предстоит отслеживать ключевые показатели эффективности подчиненных: Кощея, Лешего и Кикиморы, вести тематический Telegram-канал, а также отвечать на традиционный вопрос гостей парка: "А вы настоящая?"
К конкурентной зарплате обещают предоставить жилплощадь - "избу", следует из описания вакансии.