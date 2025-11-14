В "Сочи Парке" открыли вакансию и. о. Бабы Яги

"В "Сочи Парке" открылась официальная вакансия Бабы Яги… Кто-то должен поддерживать сказочный беспорядок в избушке, пугать гостей на аттракционах и держать в узде Змея Горыныча, чтобы не выгорел огнедышащий", - говорится в сообщении.

О "сказочных" условиях работы, графике и денежном вознаграждении рассказали на официальной странице "Сочи Парка" на сайте hh.ru: график сменный - два через два дня по 11 часов. Будущему и. о. Бабы Яги предстоит отслеживать ключевые показатели эффективности подчиненных: Кощея, Лешего и Кикиморы, вести тематический Telegram-канал, а также отвечать на традиционный вопрос гостей парка: "А вы настоящая?"