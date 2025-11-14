Рейтинг@Mail.ru
В "Сочи Парке" открыли вакансию и. о. Бабы Яги
19:00 14.11.2025
В "Сочи Парке" открыли вакансию и. о. Бабы Яги
Кандидата на должность исполняющего обязанности Бабы Яги с зарплатой от 250 тысяч рублей в месяц ищут в "Сочи Парке", описание вакансии опубликовали в... РИА Новости, 14.11.2025
сочи, общество
Сочи, Общество
В "Сочи Парке" открыли вакансию и. о. Бабы Яги

Сказочный персонаж Баба-Яга
Сказочный персонаж Баба-Яга - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Сказочный персонаж Баба-Яга . Архивное фото
СОЧИ, 14 нояб – РИА Новости. Кандидата на должность исполняющего обязанности Бабы Яги с зарплатой от 250 тысяч рублей в месяц ищут в "Сочи Парке", описание вакансии опубликовали в Telegram-канале тематического парка.
«
"В "Сочи Парке" открылась официальная вакансия Бабы Яги… Кто-то должен поддерживать сказочный беспорядок в избушке, пугать гостей на аттракционах и держать в узде Змея Горыныча, чтобы не выгорел огнедышащий", - говорится в сообщении.
О "сказочных" условиях работы, графике и денежном вознаграждении рассказали на официальной странице "Сочи Парка" на сайте hh.ru: график сменный - два через два дня по 11 часов. Будущему и. о. Бабы Яги предстоит отслеживать ключевые показатели эффективности подчиненных: Кощея, Лешего и Кикиморы, вести тематический Telegram-канал, а также отвечать на традиционный вопрос гостей парка: "А вы настоящая?"
К конкурентной зарплате обещают предоставить жилплощадь - "избу", следует из описания вакансии.
В аэропорту Сочи задержали более 30 рейсов
25 июля, 09:41
25 июля, 09:41
 
СочиОбщество
 
 
