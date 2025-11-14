Рейтинг@Mail.ru
14.11.2025
07:18 14.11.2025
Продажу субсидированных авиабилетов калининградцам просят автоматизировать
Продажу субсидированных авиабилетов калининградцам просят автоматизировать
Продажу субсидированных авиабилетов калининградцам просят автоматизировать

СФ предложил автоматизировать продажу субсидированных авиабилетов в Калининграде

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков просит главу Минцифры Максута Шадаева рассмотреть возможность для автоматизированной продажи субсидированных авиабилетов жителям региона.
Ранее парламентарий отмечал, что сегодня, когда вся информация доступна государству, не нужно заставлять калининградцев стоять в очередях в кассу.
Авиабилеты - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Госдуме предложили снизить наценку на авиабилеты в праздники
12 ноября, 04:25
"Прошу вас, Максут Игоревич, поручить ответственным лицам проработать вопрос совместно с министерством транспорта РФ и заинтересованными авиаперевозчиками, с целью выработки эффективного цифрового решения, обеспечивающего ускорение и упрощение порядка приобретения субсидированных авиабилетов для граждан Калининградской области", - говорится в обращении сенатора, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
Шендерюк-Жидков напомнил, что эта тема обсуждалась на прошедшем в Совфеде совещании. "В ходе обсуждения представители авиакомпаний и министерства транспорта РФ выразили поддержку данному предложению, а также указали на важность взаимодействия с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в части обеспечения доступа к необходимым данным и техническим решениям", - отметил политик.
По его мнению, внедрение современных цифровых инструментов позволит оптимизировать процесс бронирования и оформления субсидированных билетов, обеспечить своевременный обмен информацией между ведомствами и повысить удобство для граждан.
"Реализация данной меры представляется особенно актуальной в преддверии летнего сезона, когда традиционно наблюдается повышенный спрос на авиаперевозки. Отсутствие эффективного цифрового механизма может привести к существенным задержкам и коллапсу с участием большого числа граждан, вынужденных ожидать оформления билетов в очередях", - написал Шендерюк-Жидков.
По словам законодателя, цифровизация процессов поможет предотвратить подобные ситуации и обеспечить комфортное, прозрачное и своевременное оформление субсидированных перелетов, тем самым предотвратив возможные перебои и затруднения в обеспечении транспортной доступности региона.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
В ГД предложили возвращать стоимость авиабилетов, сданных в течение 14 дней
6 сентября, 01:49
 
РоссияАлександр Шендерюк-ЖидковОбщество
 
 
