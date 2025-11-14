Рейтинг@Mail.ru
Трипл-дабл Джонсона помог "Атланте" обыграть "Юту" в НБА
09:25 14.11.2025
Трипл-дабл Джонсона помог "Атланте" обыграть "Юту" в НБА
Трипл-дабл Джонсона помог "Атланте" обыграть "Юту" в НБА
"Атланта Хокс" обыграла "Юту Джаз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 14.11.2025
баскетбол
Баскетбол, Спорт, Лаури Маркканен, Юсуф Нуркич, Атланта Хокс, Юта Джаз, Торонто Рэпторс
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. "Атланта Хокс" обыграла "Юту Джаз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счетом 132:122 (42:33, 38:34, 23:36, 29:19) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Лаури Маркканен из "Юты", на счету которого 40 очков. В составе победителей больше всех очков набрал Оньека Оконгву (32), отметившийся также 11 подборами. Его партнер по команде Джейлен Джонсон оформил трипл-дабл (31 очко, 18 подборов, 14 передач). В составе "Юты" дабл-дабл у Юсуфа Нуркича (10 очков, 10 подборов).
"Атланта" выиграла четвертый матч подряд и с восемью победами располагается на пятом месте в таблице Восточной конференции. "Юта" с четырьмя победами занимает десятое место в таблице Западной конференции.
В других матчах дня "Торонто Рэпторс" обыграл в гостях "Кливленд Кавальерс" (126:113), "Финикс Санз" победил дома "Индиану Пэйсерс" (133:98).
