В Белгородской области при атаках дронов пострадали трое мирных жителей

БЕЛГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Мужчина и две женщины пострадали в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор информировал, что супружеская пара из хутора Бочанка и мужчина из села Волчья Александровка Волоконовского округа Белгородской области ранены в результате атак украинских дронов.
«
"В городе Грайворон в результате атаки дрона на автомобиль ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями рук и ног бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения он будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода. Автомобиль уничтожен огнём… Ещё две женщины обратились в Волоконовскую ЦРБ, пострадавшие в результате детонации FPV-дрона в селе Волчья Александровка Волоконовского округа. Необходимая помощь оказана, лечение продолжат амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в Грайвороне от удара второго дрона повреждена машина, в селе Гора-Подол Грайворонского округа при детонации FPV-дрона поврежден легковой автомобиль. Село Дорогощь подверглось атаке дрона — повреждён объект инфраструктуры.
"В Шебекинском округе в посёлке Маслова Пристань беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта, вследствие чего загорелись грузовой автомобиль, оборудование и навес здания — все очаги возгорания потушены пожарным расчётом. В селе Новая Таволжанка дрон ударил по парковке предприятия — повреждены два автомобиля. В посёлке Борисовка Борисовского округа в результате детонации дрона в частном доме выбиты окна. В селе Зозули FPV-дрон атаковал "Газель", - уточнил глава области.
По информации губернатора, в Валуйском округе в посёлке Дальний дрон повредил легковой автомобиль и остекление частного дома. В посёлке Малиновка Белгородского округа FPV-дрон повредил остекление, фасад, забор и хозпостройку домовладения, в селе Красный Октябрь от удара дрона повреждена дверь автомобиля. В посёлке Ракитное из-за атаки беспилотника загорелась кабина грузового автомобиля, огонь был ликвидирован. В районе села Грушевка Волоконовского округа FPV-дрон ударил по движущемуся микроавтобусу, повредив его переднюю часть. В хуторе Шаховка дрон сдетонировал на предприятии, повредив кровлю цеха и объект инфраструктуры. В хуторе Екатериновка при детонации дрона выбиты стёкла и посечён кузов микроавтобуса, отметил Гладков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18