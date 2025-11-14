В Белгородской области при атаках дронов пострадали трое мирных жителей

«

"В городе Грайворон в результате атаки дрона на автомобиль ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями рук и ног бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения он будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода. Автомобиль уничтожен огнём… Ещё две женщины обратились в Волоконовскую ЦРБ, пострадавшие в результате детонации FPV-дрона в селе Волчья Александровка Волоконовского округа. Необходимая помощь оказана, лечение продолжат амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале.